Банк «Санкт-Петербург» принял решение об обратном выкупе акций

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» на заседании 2 августа 2018 года принял решение о приобретении размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций банка в количестве 12 млн штук по цене приобретения одной акции 55 рублей.

Срок для подачи заявлений о продаже акций банка: с 7 сентября по 7 октября 2018 года.

«В первой половине этого года мы заявляли о несогласии с фундаментальной недооцененностью акций банка и о планах по реализации мероприятий, направленных на повышение рыночной цены. Первым шагом в этом направлении станет обратный выкуп акций, о котором мы объявляем сегодня. Следующим шагом будет рассмотрение осенью наблюдательным советом программы мероприятий по росту рыночной капитализации банка», – заявил председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.