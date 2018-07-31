НПФ «Сафмар» выплатил пенсии за первое полугодие 2018 года в размере 770 млн рублей

Объем пенсионных выплат НПФ «Сафмар» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) составил в первом полугодии 2018 года 515,7 млн рублей. Это в 1,8 раз больше, чем в первом полугодии 2017 года (293,2 млн рублей).

В рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) участникам индивидуальных и корпоративных пенсионных программ НПФ «Сафмар» выплатил за первое полугодие 2018 года 254,3 млн рублей против 206,7 млн рублей за аналогичный период прошлого года.

За первое полугодие 2018 года число клиентов фонда, получающих пенсии в рамках ОПС, выросло почти на 5 тыс. Всего в фонде 33,8 тыс. человек являются пенсионерами в рамках ОПС. Это и те, кто когда-либо получил единовременную выплату, и те, кто получает срочные и пожизненные пенсии. Количество участников, получающих пенсии НПО, составило к концу первого полугодия 2018 года 9,6 тыс. человек.

В рамках обязательного пенсионного страхования объем единовременной выплаты пенсий (тем застрахованным лицам, которые не успели в полной мере принять участие в накопительной системе и к моменту выхода на пенсию накопили незначительные суммы, выплачиваемые разово) составил за отчетный период 371,6 млн рублей. В среднем каждый такой клиент при выходе на пенсию получил в первом полугодии 2018 года 86,7 тыс. рублей. Пожизненные и срочные выплаты составили за этот период 17,8 млн рублей.

Пенсионные накопления, согласно закону, могут быть переданы правопреемникам в случае смерти застрахованного лица, наступившей до назначения ему пенсии. В первом полугодии 2018 года фонд выплатил правопреемникам 126,2 млн рублей.