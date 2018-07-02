Банк «Санкт-Петербург» стал участником госпрограммы поддержки инновационных предприятий

Банк «Санкт-Петербург» стал участником государственной программы поддержки инновационных предприятий, организованной Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы.

Теперь предприятия, создающие и развивающие в России на территории Москвы новые перспективные виды товаров или услуг, могут получить в банке «Санкт-Петербург» финансирование на льготных условиях.

Государственные субсидии предоставляются для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства – клиентов банка, работающих в качестве резидентов технопарка, индустриального (промышленного) парка или территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Москве.

Решение о выдаче и размере субсидии принимается департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы исходя из затрат на уплату процентов по кредиту в течение последних трех финансовых лет, но не более 10 млн рублей.

С актуальным перечнем документов, порядком и условиями получения субсидии можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.