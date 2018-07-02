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Бонусная программа «ЯРКО» банка «Санкт-Петербург» вновь признана лучшей в России

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© Фото: Ведомости

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Ее назвали лучшей программой лояльности финансовых институтов в рамках премии Loyalty Awards Russia 2018.

Бонусная программа «ЯРКО» банка «Санкт-Петербург» признана лучшей в России программой лояльности финансовых институтов в рамках премии Loyalty Awards Russia 2018.

Церемония награждения лучших проектов 2018 года прошла 19 июня в концертно-выставочном комплексе «Сокольники». Отметили победителей ежегодного соревнования, проводимого Международной Ассоциацией специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевым порталом «Библиотека лояльности» при поддержке международной исследовательской компании Forrester Research.

В течение года экспертный совет конкурса оценивал проекты, поданные на конкурс компаниями из России, а также стран ближайшего и дальнего зарубежья, чтобы отобрать из них сорок два лучших, вошедших в шорт-лист конкурса.

После этого по результатам закрытого голосования международного жюри был составлен лист 28 проектов-победителей, набравших максимальное количество голосов. Торжественная церемония награждения прошла в рамках конференции РБК «Программы лояльности как ключ к эффективному бизнесу. Советы победителей».

Премия Loyalty Awards учреждена в 2010 году в целях выявления лучших профессионалов индустрии маркетинга лояльности. Ежегодно всемирно известные компании представляют свои проекты на национальные конкурсы, проводимые в США, Великобритании, России, ОАЭ, Индии. В России Loyalty Awards проводится с 2014 года.

Программа для клиентов банка «Санкт-Петербург» «ЯРКО» побеждает в различных номинациях премии уже четыре года подряд:

– «Лучшая программа лояльности фин. институтов» 2018 года

– «Эффективное использование аналитики» 2017 года

– «Лучшая программа лояльности фин. институтов» 2016 года

– «Технологический лидер года» 2016 года

– «Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт» 2015 года

– «Лучшая маркетинговая кампания в рамках программы лояльности» 2015 года.

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