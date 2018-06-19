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Солид Банк кредитует бюджетников по льготной ставке 12% годовых

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Кредит по фиксированной ставке 12% годовых можно оформить в АО «Солид Банк».

В Солид Банке действует акционное кредитное предложение – фиксированная ставка 12% годовых. Сумма кредита от 30 тыс. рублей до 1 500 000 рублей, срок от 13 месяцев до пяти лет.

Оформить кредит со ставкой 12% годовых могут работники бюджетной сферы, госслужащие, сотрудники силовых структур и военные пенсионеры. Кроме вышеперечисленных категорий клиентов данная программа кредитования доступна для работников более 1000 предприятий по всей стране. Уточнить, входит ли компания, в которой вы работаете, в реестр организаций, чьим сотрудникам доступно льготное кредитование, можно на сайте Солид Банка.

Подать заявку на кредит можно, обратившись в офис банка, либо заполнив форму на сайте. 

Предложение действует до 1 августа 2018 года.

За подробной консультацией и помощью в оформлении кредита можно обратиться по телефонам: 8 (812) 327-09-59, 327-09-05.

Адрес офиса в Петербурге: 1-я линия В.О.,  22, литера А.

 
АО «Солид Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329.

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