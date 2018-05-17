Банк «Санкт-Петербург» и Смольный подписали соглашение о выпуске «Единой карты петербуржца»

Банк «Санкт-Петербург» и комитет по экономической политике и стратегическому планированию 16 мая подписали соглашение о выпуске «Единой карты петербуржца». В соответствии с соглашением, выпуск «Единой карты петербуржца» начнется не позднее 1 октября 2018 года.

Единая карта петербуржца будет выпускаться бесплатно на базе Национальной платежной системы МИР. Карта объединит в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карт, а также будет включать в себя транспортное приложение и возможность записать сертификат квалифицированной электронной подписи. На карте будут храниться идентификационные данные держателя в электронном виде: ФИО, дата рождения, фотография держателя, данные документа, удостоверяющего личность, данные СНИЛС и полиса медицинского страхования.

«Банк «Санкт-Петербург» – городской банк, который всегда поддерживал социальные проекты и инициативы правительства по улучшению жизни горожан. Поэтому нам кажется закономерным то, что мы первый банк, с которым комитет по экономической политике и стратегическому планированию заключил подобное соглашение, – говорит заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок. – Мы благодарны за оказанное нам доверие и уверены в успешности проекта. «Единая карта петербуржца» в скором времени станет неотъемлемым и очень удобным элементом жизни горожан».