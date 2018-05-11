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Банк «Санкт-Петербург» взыскал долги с «Осло Марин Групп» Архангельского по решению Высокого суда правосудия

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Высокий суд правосудия (Лондон)
© Фото: AFP / Daniel Leal-Olivas

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В Высоком суде правосудия 9 мая были оглашены результаты длительного судебного разбирательства по иску банка к ОМГ Виталия Архангельского.

Высокий суд правосудия (Лондон) удовлетворил иск банка «Санкт-Петербург» о взыскании с бывшего владельца «Осло Марин Групп» Виталия Архангельского задолженности по кредитным договорам и поручительствам. Сумма уточняется судом, но, по предварительным данным, составит около 1,8 млрд рублей. Также суд полностью отклонил встречные требования Архангельского и ОМГ.

С 2006 по 2008 год компании ОМГ и Архангельский получили кредиты на сумму более 14 млрд рублей в восьми российских банках, включая банк «Санкт-Петербург», задолженность перед которым и стала предметом рассмотрения в Высоком суде правосудия. Виталий Архангельский все еще является должником не только банка «Санкт-Петербург» (1,8 млрд рублей в соответствии с решением Высокого суда правосудия), но и Внешэкономбанка, ВТБ, банка «Возрождение», Связь-Банка, Мастер-Банка, Морского акционерного банка, Энергомашбанка и Липецкомбанка.

Банк «Санкт-Петербург» удовлетворен результатом многолетних судебных разбирательств с Виталием Архангельским. Ранее между банком и Архангельским имелось более чем 20 судебных дел в России, Болгарии и на Британских Виргинских Островах. В 2011 году стороны пришли к соглашению о передаче споров в Высокий суд правосудия (Лондон), слушания в котором состоялись в 2016 году.

В своем решении суд отметил, что Архангельский был «ненадежным, иногда нечестным и часто безрассудным свидетелем» и «аферистом». Суд установил, что договоры займа и поручительства были подписаны Архангельским и не были поддельными, вопреки заявлениям последнего. Суд также пришел к выводу, что ОМГ, являлась компанией, «построенной на песке», могла существовать, только брав кредиты на обслуживание уже имеющихся кредитов. В свою очередь все обвинения Архангельского в отношении банка «Санкт-Петербург» были отвергнуты судом.

«Мы с удовлетворением восприняли решение Высокого суда Лондона и считаем его справедливым завершением многолетнего судебного процесса. Мы были уверены в том, что по этому спору, в основе которого лежало откровенное мошенничество нашего заемщика, будет принято непредвзятое и объективное решение. Сейчас мы изучаем, каким образом и за счет каких активов г-н Архангельский сможет исполнить решение Высокого суда правосудия (Лондон)», – комментирует решение директор Дирекции по правовым вопросам банка «Санкт-Петербург» Сергей Данейкин.

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