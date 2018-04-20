Почему они зарабатывают больше вас

Почему при прочих равных одни люди зарабатывают больше других? Что если исключить наследство, связи, очевидную одаренность от природы и прочие факторы исходного неравенства? А заодно исключить такую случайную вещь, как удача. Что останется тогда? Не так уж и много: инициатива и последовательность.

Понятно, что есть гении, которые делают состояние за счет своей гениальности. Да, если ты родился в семье миллиардера, ты, скорее всего, будешь богат всю жизнь. Естественно, в богатых странах зарабатывают больше, чем в бедных. Логично, что с опытом растет квалификация, а с ней и зарплата/доход. Но вот если взять двух почти одинаковых людей примерно одного возраста, социального происхождения, уровня таланта и остального – почему один зарабатывает в полтора-два раза больше другого?

Деньги любят тех, кто к ним стремится. Мало хотеть увеличить доход, для этого надо еще что-то делать. Если вы мелкий/средний предприниматель, наемный работник или тем более бюджетник, шансы стать супербогатым, честно говоря, ничтожны. Разве что выиграть джекпот в лотерею. Но ощутимо увеличить доход – вполне реально, тем более, что в наше время это гораздо проще, чем было ещё лет 10 назад.

Где сейчас деньги

В марте вышла очень интересная статистика: за прошлый год количество инвесторов в России увеличилось в полтора раза по сравнению с 2016. А объем средств на инвестиционных счетах вообще удвоился, то есть вырос на 100%. Ни банковские депозиты, ни рынок недвижимости такой динамики не показывают и близко. Значит, состоятельные россияне устремились на финансовые рынки. Почему они это делают, и что это означает для всех остальных (особенно людей среднего достатка)?

У богатых стоит учиться. В среднем они лучше других разбираются в том, как грамотно распоряжаться деньгами, лучше информированы и проявляют больше инициативы. А ситуация в российской экономике такая, что в ближайшие годы финансовые рынки будут самым перспективным вариантом. Судите сами: доходы населения падают четвёртый год подряд, экономический рост околонулевой, западные санкции никто снимать не собирается, предпосылок для мощного укрепления рубля не видно. Значит, роста зарплат пока можно не ждать, доходы населения особо не вырастут, а бизнес может не рассчитывать на существенное увеличение среднего чека.

Тем временем, на финансовых рынках кипит жизнь. Американская экономика чувствует себя весьма неплохо, фондовый рынок на исторических максимумах, нефть гораздо дороже, чем была 2-3 года назад, Apple пожинает плоды успеха очередного айфона… В общем, зарабатывать можно. И многие так и делают.

Как зарабатывают знающие люди

Если вы полагаете, что международные рынки – это для профессиональных финансистов, что туда трудно попасть, то ваши представления безнадежно устарели. Сегодня приобрести, скажем, акции Coca-Cola через интернет не сильно сложнее, чем купить вещь на Алиэкспрессе. А мгновенно выяснить состояние валютного рынка даже проще, чем скачать на торрентах свежую серию «Игры престолов».

Интернет и финансовые технологии сделали международные рынки доступными для всех. Сегодня вице-президент московского банка приобретает акции Apple, чтобы заработать на их росте после выхода нового айфона. Все правильно делает, эта история повторяется из года в год. Но то же самое делает и простой сисадмин из петербургского филиала этого же банка. И его двоюродный брат из Выборга, который вообще фотограф-фрилансер. И соседка брата – преподавательница математики в институте.

Просто для справки: на выходе айфона Х акции Apple подорожали на 13% за месяц. Ставки по депозитам в российских банках – примерно 7% в год. То есть вдвое меньше. И это в год!

Оценка обстановки, принятие решения, несколько кликов в интернете – готово. Вот потому эти люди и зарабатывают больше своих коллег. Не потому что умнее или удачливее. Просто они не ждут у моря погоды, а активно движутся навстречу деньгам. Не забывая использовать новейшие интернет-технологии. Пока остальные пользуются этими технологиями в основном для развлечений. Инициатива и последовательность в действиях, как и было сказано ранее.

Естественно, чтобы зарабатывать на финансовых рынках, нужны знания. Не абстрактный курс экономики, как в вузе, а практические знания: какие есть инструменты, как анализировать обстановку, что и когда покупать, когда продавать и т. д. Получить эти знания можно в консультационном центре «Эксперт Плюс» по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 13/15 (БЦ «Греческий»), оф. 201-202. По любым вопросам вам приветливо ответят по телефону (812) 207-13-81.

Хотите зарабатывать больше – двигайтесь навстречу деньгами. Сами по себе они к вам не придут.

Видео: Эксперт / YouTube