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Прибыль банка «Санкт-Петербург» выросла вдвое

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© Фото: pixabay.com

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Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 квартал 2018 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).

Чистая прибыль банк «Санкт-Петербург» за 1 квартал 2018 года составила 1,1 млрд рублей, увеличившись вдвое по сравнению с результатом за 1 квартал 2017 года. Чистый процентный доход составил 5,1 млрд рублей (+17.8% по сравнению с результатом за 1 квартал 2017 года). Чистый комиссионный доход за 1 квартал 2018 года составил 1,3 млрд рублей (+17.0% по сравнению с результатом за 1 квартал 2017 года). Собственный капитал на 1 апреля 2018 года составил 72,9 млрд рублей.

Банк «Санкт-Петербург», согласно рейтингу агентства «Интерфакс», занимает на 1 января 2018 года 16 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 апреля 2018 года в банке обслуживается 1 млн 965 тыс. физических лиц и 51 тыс. компаний; количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 млн 320 тыс.; количество банкоматов – 814. Количество пользователей Интернет-банка превысило один млн человек.

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