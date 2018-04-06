Банк «Санкт-Петербург» направляет на выплату дивидендов 20% прибыли

Наблюдательный совет принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров, которое состоится 24 мая 2018 года, направить на дивиденды 811,5 млн рублей, что эквивалентно 20% чистой прибыли за 2017 год по РСБУ.

Дивиденды на 1 обыкновенную акцию составят 1,62 рублей, на 1 привилегированную акцию – 0,11 рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 4 июня 2018 года.

На заседании Наблюдательного совета утверждены годовой отчет банка «Санкт-Петербург» за 2017 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров направить на счет нераспределенной прибыли 3,2 млрд рублей для дальнейшего развития бизнеса банка.

Банк «Санкт-Петербург» – крупнейший банк Северо-Западного региона России. На 1 января 2018 года здесь обслуживается один млн 930 тыс. частных лиц и 50 тыс. компаний в 67 офисах в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске. Банк, по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс», занимает 16 место по объему активов среди российских банков. Акции банка «Санкт-Петербург» торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB.