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Банк «Санкт-Петербург» направляет на выплату дивидендов 20% прибыли

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© Фото: pixabay.com

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Решение направить 811,5 млн рублей на дивиденды принял Наблюдательный совет банка.

Наблюдательный совет принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров, которое состоится 24 мая 2018 года, направить на дивиденды 811,5 млн рублей, что эквивалентно 20% чистой прибыли за 2017 год по РСБУ.

Дивиденды на 1 обыкновенную акцию составят 1,62 рублей, на 1 привилегированную акцию – 0,11 рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 4 июня 2018 года.

На заседании Наблюдательного совета утверждены годовой отчет банка «Санкт-Петербург» за 2017 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров направить на счет нераспределенной прибыли 3,2 млрд рублей для дальнейшего развития бизнеса банка.

Банк «Санкт-Петербург» – крупнейший банк Северо-Западного региона России. На 1 января 2018 года здесь обслуживается один млн 930 тыс. частных лиц и 50 тыс. компаний в 67 офисах в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске. Банк, по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс», занимает 16 место по объему активов среди российских банков. Акции банка «Санкт-Петербург» торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB.

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