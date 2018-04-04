Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию группе компаний IDS Group

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз», предприятию группы компаний Ай Ди Эс (IDS Group). Объем кредитного лимита в рамках возобновляемой кредитной линии составил два млрд рублей. Лимит открыт на два года. Заемщик планирует использовать средства на финансирование текущей деятельности.

ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» специализируется на строительстве и реконструкции нефтяных и газовых скважин, а также связанных с этой сферой деятельности научно-технических разработках.

IDS Group – ведущая российская нефтесервисная группа, оснащенная современным оборудованием и оказывающая комплексные услуги компаниям нефтегазового сектора.

«Банк Санкт-Петербург» рассматривает поддержку крупнейших отечественных промышленных и добывающих предприятий как одно из приоритетных направлений своей деятельности. Мы рады продуктивному и взаимовыгодному сотрудничеству с IDS Group», – комментирует член правления – старший вице-президент – директор филиала банка «Санкт-Петербург» в Москве Татьяна Богданович.