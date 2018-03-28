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Каждый пятый житель Петербурга – клиент интернет-банка «Санкт-Петербург»

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© Фото: kaboompics.com

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Миллионный пользователь получил от банка «Санкт-Петербург» iPhone Х.

Зарегистрирован миллионный пользователь интернет-банка «Санкт-Петербург». Им стала 33-летняя обладательница «Детской» карты» Александра Юрман. По традиции, банк отметил такое событие подарком для клиента – на этот раз им стал iPhone Х. Александра отметила удобство интернет-банка и мобильного приложения: она уже успела воспользоваться сервисом подписки на налоги и штрафы, а также оплатила коммунальные услуги и мобильную связь.

В ноябре 2017 года интернет-банк «Санкт-Петербург» вошел в пятерку лучших в России по версии компании USABILITYLAB. Кроме того, цифровые продукты банка неоднократно удостаивались премий «Время инноваций», «Права потребителей и качество обслуживания», «Customer eXperience Awards Russia», а в 2017 году банк «Санкт-Петербург» завоевал статус «Digital-банк года» национальной премии «Финансовая Элита России».

На данный момент в интернет-банке реализованы практически все необходимые клиентам функции. Часть услуг наиболее популярны в мобильном приложении, самые же востребованные среди клиентов сервисы в полной версии интернет-банка i.bspb.ru – это оплата коммунальных услуг, налогов и других платежей, открытие депозитов и потребительских кредитов. Уникальными в интернет-банке «Санкт-Петербург» являются такие услуги, как регистрация и подтверждение учетной записи на Госуслугах, запрос перевода, а также умный поиск получателя платежа по технологии WikiPay.

Банк «Санкт-Петербург» считает крайне важным повышение удобства сервисов для клиента – сокращение форм, кликов, переходов и объема вводимой вручную информации. Кроме того, одним из важнейших элементов является точная и своевременная обратная связь с клиентом. За последнее время существенно возросли требования клиентов к доступности и скорости совершения операций, платежам и переводам в режиме реального времени 24 часа 7 дней в неделю, и Банк «Санкт-Петербург» предоставляет все эти сервисы своим клиентам.

«20 ноября наш интернет-банк отпраздновал пять лет с момента запуска. За весь период существования он полюбился нашими клиентами и много раз высоко оценивался отраслевыми наградами, – рассказывает Александр Рыбаков, вице-президент – директор Диджитал-департамента. – Многие технологии и принципы, заложенные на запуске, остаются актуальными и сейчас, кроме того, мы постоянно и активно развиваемся. В первую очередь мы нацелены на то, чтобы интернет-банк предоставлял качественный и удобный сервис клиентам. Нам важно эффективно использовать ресурсы развития – через отраслевые стандарты юзабилити, через призму клиентского опыта и потребности клиентов в мобильной и веб-среде. Все это дает нашим клиентам то, что им нужно в первую очередь – удобство использования интернет-банка, экономию собственного времени, эффективное управление личными финансами».

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