Директор по развитию TeleTrade в Европе: Биткоин не может быть пирамидой

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырех континентах. В РФ с 2017 года клиентов обслуживает форекс-дилер Телетрейд Групп, имеющий лицензию Банка России. Отечественный рынок – не единственный регулируемый. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски.

Збигнев, вы регулярно знакомите клиентов TeleTrade с возможностями рынка криптовалют. В последние дни мы наблюдаем серьезное падение биткоина. Кто-то считает, что лучшие времена для биткоина и всех криптовалют позади, как главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов. Кто-то видит в нынешнем снижении курса всего лишь «резкие движения вниз», как аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Есть и те, кто уверены, что к концу 2018 года один биткоин будет стоить 100 тыс. долларов, как президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. Как вы оцениваете будущее этой криптовалюты?

– Сложно сказать, что будет с биткоином в долгосрочной перспективе. Однако обращает на себя внимание тот факт, что технология блокчейн уже нашла применение за рамками крипторынка и успешно внедряется во многих банках, финансовых учреждениях.

Ряд государств ведет разработку национальных криптовалют на базе этой или же сходных технологий, появившихся вследствие эволюции блокчейна.

Сегодня многие эксперты говорят, что биткоин – это «король на час». По сути, это структура пирамидального типа…

– Да, я знаком с мнениями такого рода. Это популярная гипотеза. Однако согласиться с тем, что биткоин – это финансовая пирамида, не могу.

Посмотрите, какая структура биткоина, как работает блокчейн. Сегодня эта криптовалюта не только торгуется на мировых рынках, но и принимается к оплате в магазинах и в Азии, и в Европе, и в США. Я достаточно хорошо разобрался в блокчейн, и в состоянии каждому объяснить, что биткоин – не финансовая пирамида.

Да, с появлением биткоина появились финансовые пирамиды, которые частично восприняли идею криптовалюты. Используя сомнительные легенды, они убеждают людей вкладывать средства в их мошеннические схемы. Однако сам по себе биткоин не может быть пирамидой. Биткоин – это неповторимая цифровая запись.

Кто-то недавно заметил, что объем электроэнергии, затраченной на майнинг, равен объему потребления какой-нибудь небольшой европейской страны. Вас не смущает, что биткоин, по сути, не имеет никакого обеспечения?

– Бумажные деньги, к которым мы привыкли, называются фиатными или фидуциарными валютами. Традиционная платежная система основана на вере людей в стоимость денег и в гарантии выпускающего их государства.

Биткоин тоже стал фидуциарной валютой, основанной на вере. При этом за биткоином целая инфраструктура для обработки данных. И она ежедневно требует больших затрат электроэнергии для майнинга.

Да, по сути, только рынок и вера инвесторов обеспечивают цену на криптовалюту. И хотя в отношении биткоина отсутствует контроль со стороны государства и это несет с собой большие риски, но блокчейн помогает сбалансировать эти факторы риска.

Все это меня интересует сегодня больше всего. И эти фундаментальные знания о криптовалюте я передаю клиентам TeleTrade.

Будущее крипторынка очень сложно сейчас спрогнозировать. Я понимаю, что будут появляться пирамиды или другие мошеннические схемы, использующие идею биткоина. Уже есть примеры криптобирж, которые исчезли вместе с деньгами инвесторов. Думаю, это происходит из-за отсутствия контроля.

Тем не менее миллионы людей по всему миру продолжают покупать и продавать биткоин и даже умудряются получать на этом прибыль.

– Как это ни парадоксально, главный плюс биткоина (то, что его никто не контролирует) является одновременно и основным источником риска.

Понимая это и заботясь о безопасности инвестиций наших клиентов, в TeleTrade мы предлагаем контракты на криптовалюты (CFD on crypto). В Евросоюзе, в европейской регулируемой юрисдикции, TeleTrade работает по лицензии Кипрской комиссии по ценным бумагам (CySEC). По этой причине наши контракты на криптовалюту безопасны.

Клиент, который торгует контрактами на криптовалюты через TeleTrade, может быть спокоен: его деньги никто не украдет и не исчезнет вместе с ними. На мой взгляд, CFD на криптовалюту – это самая безопасная форма инвестиций для тех, кто хочет работать на этом рынке.