Годовая прибыль банка «Санкт-Петербург» выросла вдвое

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 2017 год составила 4,2 млрд рублей, увеличившись на 82% по сравнению с результатом 2016 года. Чистый комиссионный доход за прошлый год составил 5,1 млрд рублей (+10.4% по сравнению с результатом 2016-го).

Таковы неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ. По итогам учета событий после отчетной даты (СПОД) данные показатели могут быть скорректированы. Данные на 1 января 2017 года учитывают СПОД; данные на 1 января 2018 года – не учитывают.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», банк «Санкт-Петербург» занимает 18 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. На 1 января 2018 года в банке обслуживается 1 млн 930 тыс. физических лиц и 50 тыс. компаний. За 2017 года кредиты физическим лицам выросли на 30% и составили 72,7 млрд рублей. Средства физических лиц выросли за прошлый год на 10% и составили 203,8 млрд рублей. Количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 млн 300 тыс.; количество банкоматов – 804. Количество пользователей Интернет-банка превысило 960 тыс. человек.

«Банк продолжает демонстрировать хорошие результаты и увеличивать объемы прибыли в условиях нестабильности на финансовом рынке. Устойчивость банка не вызывает сомнений, что подтверждается сохранением высоких кредитных рейтингов независимых рейтинговых агентств», – прокомментировал показатели Александр Савельев, председатель правления банка.

В 2017 году банк «Санкт-Петербург» успешно разместил 60 млн новых обыкновенных акций, увеличив основной капитал на 3,2 млрд рублей. Сделка вызвала высокий интерес у существующих и новых институциональных инвесторов: в размещении приняли участие более 50 фондов, включая преимущественное право и открытую подписку.

В июне 2017 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги банка в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-», прогноз «Стабильный». В декабре 2017-го рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне А-(RU), прогноз «Стабильный».