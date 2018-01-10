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Банк «Санкт-Петербург» реализует концепцию «один клиент – один сегмент» с помощью SAS

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© Фото: Сергей Ермохин / finparty.ru

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С января в банке стартовал проект по автоматизации целевых маркетинговых кампаний для более чем миллиона клиентов.

Банк «Санкт-Петербург» начал внедрять инструменты SAS Marketing Automation, SAS Visual Statistics и SAS Visual Analytics для целей транзакционного бизнеса. Перед рабочей группой банка и приглашенным интегратором – компанией GlowByte Consulting – стоит задача полностью автоматизировать запуск кампаний. Ранее они проводились фактически в ручном режиме командой из 12 человек, а на подготовку одной кампании уходило от 14 до 30 дней. Ожидается, что уже к середине года, благодаря внедрению инструментов SAS, время на запуск кампаний сократится до одного-двух дней, а управлять этим процессом будут всего два человека.

Выбор решения проходил на конкурсной основе, в тендере приняли участие 12 компаний. В пользу SAS говорили такие аргументы, как опыт и отзывы клиентов, распространенность решения на российском рынке, опыт работы сотрудников банка с инструментами SAS, соответствие программного обеспечения потребностям бизнеса и масштабируемость решений.

До начала внедрения в банке был реализован предпроект, в ходе которого руководство сформулировало детальные требования, утвердило логистическую и перспективную архитектуру, были детально исследованы источники данных банка и каналы коммуникации. Кроме того, представители SAS и GlowByte принимали участие во встречах в рамках внутреннего проекта банка «Безналичный мир», где рассказали всем участникам рабочей группы о грядущих изменениях и продемонстрировали возможности внедряемых модулей.

«Наши ожидания от проекта и сотрудничества с SAS и GlowByte связаны, в первую очередь, со значительным ростом доли активных клиентов и доходности карточного портфеля за счет автоматизации взаимодействия с клиентами, – говорит Екатерина Звонова, директор дирекции транзакционного бизнеса банка «Санкт-Петербург». – Второй момент состоит в том, что мы отходим от понятия «сегмент» и руководствуемся принципом: «один клиент – это один сегмент». Аналитика SAS поможет нам эффективнее исследовать большие данные, выявлять взаимосвязи, быстрее строить и тестировать предиктивные модели и воздействовать на платежный опыт клиентов. Из важных изменений, которые мы ждем, также могу отметить два момента. Во-первых, это снижение нагрузки на платные каналы коммуникации: с дорогостоящих sms будем переходить на альтернативные каналы. Во-вторых, это высвобождение ресурсов банка в нескольких направлениях».

Согласно финансово-экономической модели проекта, банк планирует окупить решение уже в первый год использования. Первые кампании будут запущены в марте 2018 года, тогда же можно будет на регулярной основе использовать часть аналитических инструментов SAS. Полностью в опытно-промышленную эксплуатацию решение выйдет в конце июня.

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