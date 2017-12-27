Совет директоров Бинбанка досрочно передал свои полномочия Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора

В период деятельности временной администрации по управлению Бинбанком, функции которой 15 декабря были возложены ЦБ РФ на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (УК ФКБС), приостанавливаются полномочия органов управления банка, а также права акционеров, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров.

По информации агентства Прайм, в этой связи собрание акционеров Бинбанка, запланированное на 27 декабря, не состоялось. В повестку планируемого собрания акционеров входил вопрос об утверждении нового состава совета директоров Бинбанка. Теперь он теряет свою актуальность, поскольку совет директоров досрочно передал свои полномочия УК ФКБС.

При содействии акционеров один из этапов санации Бинбанка пройден быстро и гладко, что очень позитивно для самой кредитной организации. В оперативности реализации «оздоровительных процедур» заинтересованы и основной акционер банка Микаил Шишханов, и ФКБС, поскольку это позволяет, не «растеряв» существующий бизнес, оперативно выправить финансовые показатели и соблюдение всех нормативов. Ранее Микаил Шишханов отмечал, что и далее готов продолжить работу в Бинбанке: «Я каждый день в банке. Хочу довести процесс передачи без эксцессов. И пока ЦБ не отправит меня в отставку, буду работать бесплатно».

ЦБ РФ объявил о санации Бинбанка и «Рост банка» через Фонд консолидации банковского сектора21 сентября. В течение последующих двух месяцев основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов перевел акции всех своих небанковских активов на баланс «Рост Банка». В их числе девелоперские компании «Интеко» и 49% «А101 девелопмент». Суммарная стоимость активов оценивалась в 70 млрд рублей. Затем были списаны субординированные обязательства Бинбанка перед владельцами в размере 226 млн долларов США и перед АСВ в размере 18,4 млрд рублей. Кроме того, было принято решение использовать нераспределенную прибыль (17,6 млрд рублей) и эмиссионный доход (25,3 млрд рублей) для покрытия убытков.