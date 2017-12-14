ВТБ провел в Петербурге встречу с акционерами и инвесторами

В Петербурге состоялась традиционная встреча представителей ВТБ с миноритарными акционерами, инвесторами и ключевыми частными клиентами банка.

В ходе встречи, в которой приняли участие 400 человек, эксперты и ведущие аналитики ВТБ рассказали как об актуальных инвестиционных идеях и возможностях для частных инвесторов, налоговых льготах и новых инструментах на Московской бирже, так и о тенденциях российского фондового рынка и реализации стратегии группы ВТБ, которая предусматривает присоединение с 1 января 2018 года дочернего розничного банка ВТБ24 к банку ВТБ.

Кроме того, в рамках встречи было подробно рассказано о новациях в сфере взаимодействия банка с держателями акций, программе специальных льгот и предложений для акционеров банка, распространяющихся на банковские и страховые продукты группы ВТБ.

«Внедряя новые технологии в процесс взаимодействия с акционерами нашего банка, мы по-прежнему уделяем серьезное внимание личным встречам с акционерами. Особенно в Петербурге, где мы видим искренний интерес к тем глобальным событиям, которые происходят в жизни группы ВТБ, в частности, к теме присоединения ВТБ24, которое было одобрено акционерами банка на общем собрании акционеров в этом году», - отметил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин

Банк ВТБ реализует комплексную программу взаимодействия с акционерами и инвесторами, в рамках которой ежегодно более чем в 20 регионах России проводятся мероприятия в различных форматах.

«На данный момент в Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано около 13 тыс. миноритарных акционеров ВТБ. По этому показателю Северная столица является одним из лидеров среди регионов страны. Отрадно, что жители Петербурга занимают активную жизненную позицию и с каждым годом становятся все более вовлеченными в развитие группы ВТБ: каждый «День инвестора» проходит при полном аншлаге, и каждый раз сессии вопросов и ответов становятся ключевыми элементами нашей встречи», - прокомментировал директор службы по работе с акционерами ВТБ Юрий Мариничев.