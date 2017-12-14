  • 14 Декабрь 2017
USD 15.12.2017 58.7082 -0.4364
USD ММВБ 15:17 0  
EUR 15.12.2017 69.4048 -0.0605
EUR ММВБ 15:17  
Нефть($) 14.12.2017 62.18 0.51
Нефть(p) 14.12.2017 3650.48 +3.03

Банк «Санкт-Петербург» признан самой стабильной компанией десятилетия

Автор:


© Фото: restate.ru

Темы дня

Банк также стал лидером в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга».

Банк «Санкт-Петербург» признан победителем ежегодного конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга», а также самой стабильной компанией десятилетия.

На конкурс было представлено 207 участников – риэлторских агентств, инвестиционно-строительных компаний, ипотечных банков и жилых комплексов в трех классах, из которых в финал вышли 22 номината. Конкурс шел в течение семи месяцев, за это время финалисты прошли многоступенчатый отбор в форме интернет-, интерактивного и экспертного голосований. Заключительным отборочным этапом стало заседание Экспертного совета, где 23 эксперта в трех комиссиях – юридической, комиссии по информационной открытости и рекламе, а также комиссии по этике – оценивали типовые договоры с клиентами, качество клиентского сервиса и рекламных кампаний претендентов. Победитель в каждой номинации определялся тайным голосованием по сумме голосов.

Общественный независимый конкурс «Доверие потребителя» – единственный на рынке недвижимости Петербурга, где в выборе победителей принимают участие сами потребители посредством интернет- и интерактивного голосования.

«За этим проектом стоит большая исследовательская работа, опирающаяся на жесткие принципы отбора компаний, максимально обеспечивающих в своей работе права и интересы потребителей, – говорит Юрий Грудин, председатель Оргкомитета конкурса. – Наша награда призвана отметить компании, достигшие наилучших результатов в цивилизованном ведении бизнеса, в выстраивании прозрачных и корректных взаимоотношений с потенциальными покупателями жилья».

Награждение победителей десятого юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя» прошло 12 декабря. Победителем десятого конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга» признан Банк «Санкт-Петербург». Банк становился победителем четыре раза за десятилетнюю историю конкурса.

Кроме того, в связи с юбилеем конкурса банк был награжден специальным призом «Самая стабильная компания десятилетия».

«Мы выражаем огромную благодарность всем клиентам, партнерам, кто доверил проведение сделки с недвижимостью нам, остановив свой выбор на Банке «Санкт-Петербург». Эту награду мы получаем в четвертый раз, и с каждым разом она все желаннее и ценнее. Получить признание в условиях жесткой конкуренции, удержать качество и продолжить рост – то, к чему стремится Банк «Санкт-Петербург», – отмечает директор Дирекции кредитно-депозитного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. – Отдельную благодарность хочется выразить организаторам за уникальную концепцию конкурса и ее прекрасное воплощение. Десять лет для конкурса - это, с одной стороны, уже весомая, авторитетная цифра, говорящая об опыте и традициях, с другой – начало пути, на котором впереди еще больший успех и признание».

Конкурс проводится по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей Петербурга и Ленобласти – общественной некоммерческой организации, осуществляющей защиту законных прав потребителей на рынке недвижимости. Конкурс проходит при поддержке городского правительства.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    YouDo в Санкт-Петербурге
    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    "Санкт-Петербург.ру" разыгрывает билеты на "Ночь пожирателей рекламы"

    Два билета можно получить, приняв участие в конкурсе в Instagram.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в декабре

    Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.

    читать далее →

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как выглядел Лиговский проспект до строительства «Галереи»

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает черно-белые и цветные снимки Лиговского.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить
    06.12.17
    Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram