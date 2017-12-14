Банк «Санкт-Петербург» признан самой стабильной компанией десятилетия

Банк «Санкт-Петербург» признан победителем ежегодного конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга», а также самой стабильной компанией десятилетия.

На конкурс было представлено 207 участников – риэлторских агентств, инвестиционно-строительных компаний, ипотечных банков и жилых комплексов в трех классах, из которых в финал вышли 22 номината. Конкурс шел в течение семи месяцев, за это время финалисты прошли многоступенчатый отбор в форме интернет-, интерактивного и экспертного голосований. Заключительным отборочным этапом стало заседание Экспертного совета, где 23 эксперта в трех комиссиях – юридической, комиссии по информационной открытости и рекламе, а также комиссии по этике – оценивали типовые договоры с клиентами, качество клиентского сервиса и рекламных кампаний претендентов. Победитель в каждой номинации определялся тайным голосованием по сумме голосов.

Общественный независимый конкурс «Доверие потребителя» – единственный на рынке недвижимости Петербурга, где в выборе победителей принимают участие сами потребители посредством интернет- и интерактивного голосования.

«За этим проектом стоит большая исследовательская работа, опирающаяся на жесткие принципы отбора компаний, максимально обеспечивающих в своей работе права и интересы потребителей, – говорит Юрий Грудин, председатель Оргкомитета конкурса. – Наша награда призвана отметить компании, достигшие наилучших результатов в цивилизованном ведении бизнеса, в выстраивании прозрачных и корректных взаимоотношений с потенциальными покупателями жилья».

Награждение победителей десятого юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя» прошло 12 декабря. Победителем десятого конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга» признан Банк «Санкт-Петербург». Банк становился победителем четыре раза за десятилетнюю историю конкурса.

Кроме того, в связи с юбилеем конкурса банк был награжден специальным призом «Самая стабильная компания десятилетия».

«Мы выражаем огромную благодарность всем клиентам, партнерам, кто доверил проведение сделки с недвижимостью нам, остановив свой выбор на Банке «Санкт-Петербург». Эту награду мы получаем в четвертый раз, и с каждым разом она все желаннее и ценнее. Получить признание в условиях жесткой конкуренции, удержать качество и продолжить рост – то, к чему стремится Банк «Санкт-Петербург», – отмечает директор Дирекции кредитно-депозитного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. – Отдельную благодарность хочется выразить организаторам за уникальную концепцию конкурса и ее прекрасное воплощение. Десять лет для конкурса - это, с одной стороны, уже весомая, авторитетная цифра, говорящая об опыте и традициях, с другой – начало пути, на котором впереди еще больший успех и признание».

Конкурс проводится по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей Петербурга и Ленобласти – общественной некоммерческой организации, осуществляющей защиту законных прав потребителей на рынке недвижимости. Конкурс проходит при поддержке городского правительства.