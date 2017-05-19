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Акционеры банка «Санкт-Петербург» направили на выплату дивидендов 20% прибыли банка

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© Фото: vedomosti.ru

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На общем собрании акционеров банка подвели итоги работы за год и избрали наблюдательный совет.

Итоги работы банка «Санкт-Петербург» подвели на общем годовом собрании акционеров 18 мая. Собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов за 2016 год: по обыкновенным акциям в размере 1 рубль 5 копеек на одну акцию и по привилегированным акциям в размере 11 копеек на одну акцию.

По решению собрания на выплату дивидендов направлено 463 742 700 рубля, что эквивалентно 20% чистой прибыли банка по РСБУ за 2016 год.  Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 31 мая 2017 года.

Также на совете был избран наблюдательный совет, куда вошли Александр Савельев, Байски Сюзан Гейл, Андрей Бычков, Алексей Германович, Владислав Гузь, Андрей Звездочкин, Андрей Ибрагимов, Елена Иванникова, Александр Полукеев, Александр Пустовалов.

Заседание наблюдательного совета состоялось сразу после собрания акционеров. Председателем совета вновь была избрана Елена Иванникова, а Владислав Гузь – заместителем председателя.

Решением наблюдательного совета старшим независимым директором был избран Александр Полукеев. Независимыми членами (независимыми директорами) признаны Андрей Бычков, Алексей Германович, Александр Полукеев и Андрей Звездочкин.

Также были сформированы комитеты наблюдательного совета: «По стратегии» (председатель –Савельев), «По кадрам и вознаграждениям» (председатель –Полукеев), «По управлению рисками» (председатель – Байски), «По аудиту» (председатель – Бычков).

Наблюдательным советом принято решение об увеличении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 60 млн штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 60 млн рублей.

Дополнительная эмиссия позволит обеспечить дальнейший рост объемов бизнеса, повысить ликвидность акций, а также выполнить требования Агентства по страхованию вкладов по увеличению основного капитала в соответствии с соглашением по повышению капитализации банка.

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