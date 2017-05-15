Банк «Санкт-Петербург» начал сотрудничество с БСС

Банк «Санкт-Петербург» открыл компании БСС кредитную линию в объеме 500 млн рублей сроком на два года с дифференцированными траншами. Кредитные средства будут направлены на финансирование проектов фармацевтического холдинга: открытие новых филиалов, а также развитие логистического комплекса.

Основным видом деятельности компании БСС является оптовая торговля медицинскими препаратами. Компания осуществляет комплексные поставки лекарств и товаров медицинского назначения в больницы и аптечные сети на всей территории России. Компания БСС занимает лидирующие позиции на фармацевтическом рынке Северо-Западного региона и входит в десятку крупнейших фармацевтических дистрибьюторов России.

Банк «Санкт-Петербург», основанный в 1990 году, сегодня является крупнейшим банком на Северо-Западе. В банке обслуживается 1,8 млн частных лиц и 52 тыс. компаний в 64 офисах в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске. Банк «Санкт-Петербург», по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс», занимает 18 место по объему активов среди российских банков.