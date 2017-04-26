Стиллавин ввязался в медвежью торговлю

Медленно, но верно я постигаю профессию трейдера. А ведь все начиналось почти как шутка. Я поспорил с компанией Телетрейд на 50 тыс. рублей. Трейдеры уверили меня, что научат зарабатывать деньги на Форекс. Если у них не получится, они заплатят мне полтос. Это должны были быть самые легкие деньги в моей жизни. И, кажется, облом! Уже после первого занятия я понял, что меня затягивает.

Первый раз в жизни меня заинтересовали законы мировой экономики. Неожиданно я понял, насколько всех этих знаний нам не хватает даже в нашей с вами повседневной жизни. Да если бы я знал это раньше, последний кризис точно пережил бы спокойнее.

Итак, я освоил теоретические занятия и даже приступил к практическим. Установил себе на компьютер и смартфон торговый терминал. На самом деле, без разницы, с какого гаджета вы станете торговать и где в этот момент будете находиться, главное, чтобы был выход в интернет. Так что можно валяться в гамаке на даче или на берегу моря и при этом зарабатывать! Но ближе к делу. Для таких теоретически подкованных чайников, как я, и пока что вы, придумали Форекс-тренажер, который называется демо-счет. Вы торгуете в реальных условиях, по реальным котировкам, но ненастоящими деньгами. Только так можно протестировать свои знания, обрести уверенность и сноровку, но при этом не потратить ни копейки своих денег.

На моем демо-счету было сто тыс. долларов, точнее сто тыс. и 20 долларов, заработанных мной на первой сделке. Признаться, я мог и больше, но нервы оказались ни к черту и я закрыл сделку раньше времени, но это от неопытности.

Несмотря на то, что денег у меня, хоть и не настоящих, как у дурака фантиков, я пользуюсь кредитным плечом. Это такой кредит от брокера, вот только заработать на нем можно, а потратить - нет. Я решил поставить, как и прошлый раз, 1000 долларов. Брокер подставил плечо, итого у меня в сделке 47 тыс. долларов. Еще не открыв сделку, сразу можно установить ордера стоп-лосс и тейк-профит. Это ограничение потери и прибыли. Я решил для начала назначить стоп-лосс в размере ста долларов, это означает, что если торговля пойдет мне в убыток и потери превысят сто долларов, сделка автоматически закроется. Тейк-профит - обратная история, это предохранитель от жадности. Я выставил 150 долларов, когда моя прибыль дойдет до этой суммы, система остановит мои торги. Торговый терминал позволяет выставлять еще массу условий, которые существенно упрощают жизнь трейдерам, но нам пока рано влезать в эти тонкости. Оставалось решать, покупать валюту или продавать? А для этого надо посмотреть новости, почитать аналитику и взглянуть на графики. И тут как раз выходили новости по Еврозоне и не очень приятные для валюты Старого Света. Самое время опробовать тактику медведей - продать валюту, и когда она подешевеет, откупить нужную сумму по более низкому курсу. Евро, судя по графикам, уже дешевел не первый час, опоздал я немного со входом на рынок, но ничего, можно попробовать.

Брокер под мои доллары предоставил мне евро, я их продал на рынке и стал ждать. Прошло пять минут и евро резко просел. Потом отыграл позицию. В общем, шаг вперед и два назад! Но на этот раз я попытался справиться со своими эмоциями. Когда моя прибыль достигла ста долларов, я начал танцевать джигу. Титаническим усилием воли сдерживал себя, чтобы не закрыть сделку. Прошел час, второй, а моя прибыль болталась туда-сюда от 50 до 120 долларов. Какое счастье, что ребята из Телетрейд не оставляли меня без присмотра и вовремя посоветовали закрыть сделку, ведь очередная порция новостей должна была ослабить доллар, а значит, вернуть позиции евро. Моя прибыль составила 100 долларов, и я начал впадать в эйфорию! А делать этого нельзя - первая прибыль может затуманить разум. Я решил удивить моих учителей, открыл сразу две сделки. Продал австралийские доллары и фунты. Первая сделка шла, как я и рассчитывал. Пока я с радостью наблюдал, как 20 долларов прибыли превращаются в 50, моя вторая сделка по фунтам автоматически закрылась. Сработал стоп-лосс - убыток превысил сто долларов!

Говорили же мне, нельзя открывать сделку, если нет плана! Даже ненастоящие сто долларов все равно жалко. Но умение признавать свои ошибки и принимать убытки - очень важное качество для успешного трейдера. Стоп, так я становлюсь трейдером! Не видать мне выигрыша в споре, придется зарабатывать самому на Форекс. Тем более, что по результатам трех сделок я остался в плюсе!