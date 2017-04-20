Банк «Санкт-Петербург» заключил кредитный договор с компанией «Лидер-Инвест»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» открыл АО «Лидер-Инвест» кредитную линию в размере 2 млрд рублей сроком на два года. Компания планирует направить кредитные средства на финансирование текущей деятельности, а также реализацию инвестиционных проектов.

«Лидер-Инвест» - девелоперская компания, реализующая в Москве объекты жилой, коммерческой недвижимости и комплексного развития территории. Общий портфель проектов составляет порядка трех млн кв. метров. АО «Лидер-Инвест» входит в состав АФК «Система», являющейся крупнейшим частным инвестором в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа и туризм и прочие.

«Банк «Санкт-Петербург» ценит возможность способствовать развитию бизнеса своих клиентов. Мы рады началу сотрудничества с компанией «Лидер-Инвест» и уверены, что первый опыт совместной работы перерастет в долгосрочное партнерство», - комментирует член правления - старший вице-президент – директор филиала банка «Санкт-Петербург» в Москве Татьяна Богданович.