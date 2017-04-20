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Компания VeeRoute привлекла новый раунд инвестиций на сумму более 1 млн долларов

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© Фото: Rusbase

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Высокотехнологичная компания, разработчик платформы VeeRoute, привлекла инвестиции от банка «Санкт-Петербург».

VeeRoute привлекла новый раунд инвестиций от банка «Санкт-Петербург» и консорциума бизнес-ангелов. Сумма инвестиций составила более одного млн долларов.

VeeRoute – развивающаяся высокотехнологичная компания - разработчик одноименной платформы управления транспортной логистикой в корпоративном сегменте, в том числе для крупных игроков ритейла. Полученные инвестиции она планирует использовать в целях расширения функционала платформы, маркетинговой активности и развития продаж за пределами стран СНГ.

Компания основана в 2014 году братьями Кудиновыми, выпускниками СПбГУ и ИТМО. В 2015 году к профессиональной команде VeeRoute присоединился Андрей Лопатин - многократный победитель международных чемпионатов по программированию ICPC, стоявший у истоков социальной сети «Вконтакте», и руководитель разработки популярного мэссенджера Telegram.

На данный момент в компании работает более 50 человек, головной офис расположен в Петербурге, открыты офисы в Москве и Казахстане.

Стратегия компании - захват рынка систем управления транспортной логистики с платформой TMS 2.0 - системой нового поколения, предоставляющей корпоративным заказчикам интегрированный набор  сервисов, необходимых для эффективного решения задач on demand transportation в условиях революционных изменений, происходящих на рынке под воздействием технологической волны IoT и наступающей эры беспилотных автомобилей и дронов. Сфокусировав свое внимание на области ритейла и курьерской доставке, компания уже реализовала ряд успешных проектов внедрения в таких крупных компаниях, как М.Видео, КазПочта, EMS Почта России, и ведет переговоры с рядом других крупных игроков на этом рынке. Инновационный подход к решению логистических задач, а также набор технологических know how, реализованных в платформе VeeRoute, был замечен мировыми вендорами. В 2016 году было подписано соглашение о партнерстве с SAP, заинтересовавшейся в адаптации сервисов VeeRoute в качестве партнерского решения, работающего в сквозной интеграции с продуктами и технологической платформой SAP.

«Сегодня для розничных сетей скорость и временная точность доставки является важнейшим конкурентным преимуществом при обслуживании клиентов, поскольку в результате возрастает степень удовлетворенности клиентов оказанными услугами, а значит, повышается лояльность и снижается количество отказов, что в условиях жесткой конкуренции между сетями имеет первостепенную важность. Кроме того, эффективная логистика позволяет снижать издержки ритейлеров при управлении грузопотоками, поскольку позволяет их контролировать и управлять ими в режиме реального времени. В наш век повышенных скоростей и ухода большинства традиционных сервисов в онлайн, эффективная логистика из роскоши становится необходимостью. Поэтому мы верим, что масштабируемая бизнес-платформа, которую разрабатывает VeeRoute, найдет свое место на рынке. Кроме того, сотрудничество с такими гигантами на рынке профессиональных B2B решений как SAP говорит о том, что решение, предложенное VeeRoute для внутригородской логистики, может найти применение не только на российском, но и на международных рынках», - отметила заместитель директора Инвестиционной дирекции банка «Санкт-Петербург» Анна Гуревич.

Игорь Калошин, бизнес-ангел первого раунда, прокомментировал сделку: «Как один из первых инвесторов проекта, я горжусь командой и прогрессом компании. Проект на деле продемонстрировал, что качественная система логистики дает клиентам компании ощутимую оптимизацию затрат бизнеса и открывает новые возможности для роста. Существенный рост капитализации компании за последний год серьезно подтверждает выбранную мною инвестиционную стратегию с фокусом на высокотехнологические ИТ-стартапы ранней стадии».

«Наш выбор VeeRoute был основан на уникальном составе и свойствах команды - гармоничное сочетание глобального видения отрасли и своего лидерства в нем; способность к одновременному качественному ежедневному execution и стратегированию. Собрались единомышленники с профессионально близкими взглядами, взаимодополняющим и взаимоусиливающим функционалом. По итогам совместной работы наша вера в проект и команду только усиливается на фоне того, что промежуточный успех становится драйвером новых идей к наращиванию технологического лидерства», - резюмировал Богдан Яровой, руководитель SmartHub, бизнес-ангел первого раунда.

 

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