Сергей Стиллавин становится трейдером

Менять свою жизнь, когда тебе уже за 40 лет, поступок настоящего мужика. Я эту фразу как мантру повторял каждый раз, когда появлялись сомнения в реальности моей затеи. Если кто не в курсе, еще раз расскажу. Я заключил пари с компанией Телетрейд. Их специалисты заявили, что могут научить меня зарабатывать на валютном рынке, несмотря на то, что экономического образования у меня ноль. По условиям спора, если я так и не освою Форекс, эти всезнайки из Телетрейда выплатят мне 50 тыс. рублей.

Авантюра хоть и беспроигрышная, но из зоны комфорта пришлось вылезти. Зато азарт появился сразу. Судьба подбросила шанс изменить жизнь, а подарки от этой капризной барышни отвергать просто опасно. И я начал учиться. Больше всего боялся, что трейдеры будут говорить на своем «птичьем» языке, а я - хлопать глазами и для приличия говорить «угу». Но оказалось, люди они с фантазией и образным мышлением, в результате я сам не заметил, как стал умнеть. Основы теории были освоены, пришло время применить все на практике. Чтобы не спустить свои деньги, новичкам вроде меня советуют сначала потренироваться на «котиках», в смысле на демо-счете.

Никаких специальных агрегатов или летательных аппаратов для торговли на Форекс не надо. Нужен компьютер, планшет или смартфон. На любой гаджет можно установить торговый терминал. Я решил «завинтить» его сразу и на компьютер, и на телефон. Устанавливается Meta Trader 4 не сложнее любой игрушки. Красные и синие цифры в одном разделе, графики с кривыми в другом. А вот раздел «Торговля», надо посмотреть. «Баланс 100 000». Мелочь, думаю, а приятно! Потом выяснилось, что это 100 тыс. долларов, а не рублей. Еще приятнее. Правда, деньги это ненастоящие. Зато с их помощью можно участвовать в реальных торгах. С другой стороны, даже если деньги ненастоящие, рисковать всей суммой сразу тоже не хотелось.

Из теории я знал, что существует такое понятие, как кредитное плечо - это деньги, которые брокер дает трейдеру на время сделки. И где оно? Оказалось, все просто. Выставляю сумму 1000 долларов, кредитное плечо 1 к 50. Хотя оптимальный размер плеча 1 к 100, делились опытом специалисты. В итоге, к моей 1000 долларов брокер накидывает свой кредит, и получается 50 тыс. долларов. Смысл кредитного плеча в том, что оно позволяет трейдеру заработать большую прибыль, имея небольшой депозит. Одно дело купить евро на 1000 долларов и заработать при росте курса, например, 10 долларов. И совсем другое, если изначальное вложение было в 50 раз больше, а значит и прибыль не 10, а уже 500 долларов.

Ну, поехали. Вот котировки пары EUR/USD, то бишь евро/доллар. Цена одной валюты всегда выражается в другой - помнил я из уроков. Надо понять, будет ли евро дорожать или нет. На графиках творился, простите, какой-то «расколбас». Курс евро менялся каждую секунду - вверх, вниз. Оказалось, в этот самый момент выступал глава Европейского ЦБ Марио Драги. Рынок отыгрывал каждое слово! Торговля на новостях самая азартная, но и реагировать надо быстро, вспомнил я наставления моих учителей.

«Попробуй сейчас купить евро», - посоветовали мне консультанты. Но я хотел разобраться в деталях и быть ко всему готовым. Вот значок «Sell» - продавать, «Buy» - покупать. Посмотрел еще раз новости… а тут! «Курс евро вырос, если бы купил сразу, сейчас заработал бы 200 долларов», - издевались консультанты, показывая на курс. 200 баксов за две минуты! Вот это скорости.

Надо покупать. И я купил евро по курсу 1,0560. Взгляд метался с котировок на новости и обратно. Евро дешевел. Цифры были красными. Я уже проиграл 100 долларов. На эти деньги красивую девушку можно было бы шампанским угостить… «Надо закрывать сделку», - грыз я ногти. «А вот панику устраивать точно не надо», - успокаивали консультанты.

100 долларов убытка неожиданно превратились в 50. Потом в 70… Потом в 0! Я от радости аж подпрыгнул. И тут нарисовалась прибыль в 20 долларов! «Все, закрываемся, на сегодня хватит!» - взмолился я. Закрыли сделку. Деньги кредитного плеча автоматически вернулись брокеру. У меня осталась 1000 долларов, которую я ставил изначально, плюс 20 долларов.

На 20 баксов девушку шампанским не напоишь, разве что чебуреком угостить можно. Но жуть как не хотелось облажаться в первый день торгов. В следующий раз буду держать себя в руках. Обязательно попробую медвежью торговлю, а еще выставлю стоп лосс и тейк профит. Хотите узнать, что это? Расскажу в следующей колонке.