Банк «Санкт-Петербург» снизил процентные ставки по ипотеке

С 6 апреля запущена новая акция, позволяющая купить жилье на первичном рынке с процентной ставкой 10,75 %. Акция будет действовать до конца июня 2017 года, в соответствии с ее правилами квартиру с минимальной ставкой можно будет купить у ряда строительных компаний — партнеров банка «Санкт-Петербург».

Кредитование осуществляется в рамках действия программ «Новостройка» и «Новостройка по паспорту». Также банк понизил процентные ставки по целому ряду программ ипотечного кредитования: «Новостройка» (с первоначальным взносом от 15%), «Новостройка по паспорту», «Кредит под залог имеющейся недвижимости», «Коммерческая недвижимость на первичном и вторичном рынках».