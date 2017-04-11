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Ведущие компании встретились с талантливыми студентами на конференции «Менеджмент будущего» в Петербурге

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© Фото: vk.com/mbconference

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Конференция в этом году посвящена успехам и перспективам российского бизнеса в эпоху инноваций.

Сто лучших российских студентов из вузов, представляющих десять регионов России, а также Гонконг, Великобританию, Нидерланды, Францию, Испанию, Германию и Швейцарию, встретились с известными руководителями отечественных компаний. В Санкт-Петербургском государственном университете 6-8 апреля прошла VI ежегодная конференция «Менеджмент будущего».

Сразу после торжественного открытия конференции, посвященной теме «Российский бизнес в эпоху инноваций: успехи и перспективы», с лекцией «Глобальный банковский бизнес сегодня: вызовы и возможности» выступил Андрей Костин, директор Высшей школы менеджмента СПбГУ, президент-председатель правления Банка ВТБ (ПАО). В своем выступлении Костин рассказал о технологической революции банковского сектора. Говоря о компетенциях банка будущего, спикер заметил, что успешность банка будет определяться его способностью качественно анализировать и правильно интерпретировать BigData при создании банковского продукта.

Во второй день конференции участники посетили встречу с Дмитрием Коновым, председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг», Алексеем Благиревым, директором по инновациям банка «Открытие», Сергеем Вакуленко, начальником департамента стратегии и инноваций ПАО «Газпром нефть» и др.

Также во второй день прошла закрытая профессиональная дискуссия, организованная при поддержке Coca-Cola HBC Россия и экспертного партнера The Boston Consulting Group. Специалисты в сфере подбора персонала обсудили результаты исследования на тему «Факторы, мотивирующие молодых людей нового поколения к работе в российских компаниях». Эксперты участвовали в фокус-группах по практикам привлечения и удержания молодых талантов, корпоративной культуре будущего.

В третий день в рамках конференции состоялись экспертные сессии. Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко рассказала об информационной открытости и новых форматах работы при руководстве региональным органом власти сегодня. Своим видением современного бизнеса также поделились эксперт по управлению знаниями и коммуникациями компании «КРОК», директор по цифровому маркетингу ПАО «Сбербанк», операционный директор компании Cerevrum Inc.

Участники отметили высокий уровень организации мероприятия в целом, актуальность тем дискуссий, широкие возможности для новых деловых и дружеских контактов и обмена профессиональным опытом. «В первую очередь я пришел сюда, чтобы обогатить свое восприятие мира, свое понимание нашей современной экономики и познакомиться с интересными ребятами, что реализовалось в многократно превышающем мои ожидания объеме», – прокомментировал итоги конференции делегат «Менеджмента Будущего’17» Александр Горбачёв.

Генеральным партнером конференции выступил Банк ВТБ (ПАО). В числе официальных партнеров: ПАО «Газпром нефть», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Северсталь», ЗАО «БИОКАД», ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ООО «Сплат-Косметика».

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