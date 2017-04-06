Банк «Санкт-Петербург» и АО «РТ-Экос» заключили кредитное соглашение

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» открыл возобновляемую кредитную линию компании «РТ-Экос», предприятию группы компаний «Экос». Кредитная линия с лимитом 350 млн рублей открыта банком на два года. Заемщик планирует использовать кредитные средства для финансирования текущей деятельности.

Компания «РТ-Экос» занимается проектированием, производством и эксплуатацией станций очистки сточных вод и водоподготовки. За 26 лет работы компания реализовала более 400 объектов в России и за рубежом. Более чем 50 уникальных разработок РТ-ЭКОС защищено патентами. В 2015 году «РТ-Экос» получил премию правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку и внедрение в практику новой биотехнологии очистки сточных вод.

«Для Банка «Санкт-Петербург» и компании «РТ-Экос» это первый опыт совместной работы, который, надеюсь, перерастет в дальнейшее комплексное взаимовыгодное сотрудничество, - отметила член правления, старший вице-президент, директор филиала банка «Санкт-Петербург» в Москве Татьяна Богданович. - Мы ценим возможность оказать финансовую поддержку предприятию, которое занимается таким важным делом, как разработка и внедрение в жизнь технологий, помогающих защитить окружающую среду».