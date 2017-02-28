Банк «Санкт-Петербург» и Кузбасская топливная компания заключили кредитное соглашение

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» заключили кредитный договор на один млрд рублей сроком на пять лет.

Кузбасская топливная компания — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России. Она обеспечивает углем более 400 тыс. домохозяйств и более одной тыс. муниципальных и коммерческих котельных. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру.

За счет кредитных средств Кузбасская топливная компания планирует приобрести десять карьерных самосвалов БелАЗ различных модификаций грузоподъемностью от 55 до 220 тонн. Карьерная техника будет приобретаться в рамках программы льготного кредитования с субсидированием части процентной ставки Республикой Беларусь.

«С целью диверсификации кредитного портфеля ПАО «КТК» открыло несколько новых кредитных линий. Мы внимательно относимся к выбору кредитных организаций, с которыми заключаем договоры. Банки, с которыми мы работаем, являются надежными партнерами, сотрудничество с которыми является взаимовыгодным и перспективным», - отметил Андрей Магаев, заместитель генерального директора ПАО «КТК» по взаимодействию с банковской системой и финансовому контролю.

«Для банка «Санкт-Петербург» и Кузбасской топливной компании это первый опыт совместной работы, начало взаимовыгодного сотрудничества. Реализация договоренностей с компанией отражает одно из приоритетных направлений развития корпоративного бизнеса банка - расширение присутствия в Сибирском и Дальневосточном регионах, - отмечает директор представительства банка «Санкт-Петербург» в Новосибирске Павел Лосев. - Мы особенно ценим начало сотрудничества с одним из лидеров рынка Кемеровской области - Кузбасской топливной компанией».