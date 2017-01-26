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Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим ипотечным банком России

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© Фото: Living.ru

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В 2016 году банк «Санкт-Петербург» стал первым коммерческим банком по объему выдачи ипотеки в Петербурге и Ленобласти.

Банк «Санкт-Петербург» стал лучшим ипотечным банком в России по результатам международного конкурса GlobalBanking and Finance Review Awards. Экспертный совет конкурса присудил банку победу в номинации Best Mortgage BankRussia 2016.

Global Banking & Finance Review Awards — один из наиболее авторитетных ежегодных финансовых конкурсов. Он дает независимую оценку финансовым и банковским новшествам, развивающимся областям финансовой сферы, оценивает инновации, прогресс и наиболее удачные практики финансовых корпораций всего мира. Участники награждаются за значительные результаты в развитии инновационных практик и подходов.

В 2016 году банк «Санкт-Петербург» стал первым коммерческим банком по объему выдачи ипотеки в Петербурге и Ленинградской области, а также первым по объему выданной ипотеки с государственной поддержкой. Банк обеспечил прирост ипотечного портфеля в два раза за три последних года. При этом в 2016 году объем выданных ипотечных кредитов составил 17,6 млрд рублей, что является рекордом для банка. В 2016 году банком проведена первая сделка по секъюритизации ипотечных активов.

Результативность бизнеса ипотечного кредитования достигнута в том числе благодаря высокой операционной эффективности бизнес модели. Согласно исследованию компании «Finalta» «Эффективность продаж в разрезе сети», в банке «Санкт-Петербург» создана самая эффективная в России модель ипотечного кредитования – это следует из расчета количества выдач ипотечных кредитов на каждого сотрудника банка, задействованного в ипотечном бизнесе.

На сегодняшний день каждый пятый житель Петербурга улучшил свои жилищные условия с помощью ипотечного кредита банка «Санкт-Петербург». Выбор петербуржцев подтверждают и результаты ежегодного конкурса «Доверие потребителя». Банк «Санкт-Петербург» - неоднократный победитель в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга».

«Премия Global Banking and Finance Review Awards стала очередным, на этот раз международным, подтверждением правильности выбранного банком курса на развитие ипотечного кредитования. Для каждого человека приобретение жилья – безусловно, значимый момент, и мы считаем важным обеспечить жителям городов, где присутствуют офисы банка, наивысшее качество сервиса ипотечного кредитования», - прокомментировала высокий результат заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

 

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