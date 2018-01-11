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Непрозрачный тариф Минобороны для ЖКХ

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© Фото: Depositphotos

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Семьи военнослужащих ответят собственным кошельком за завышенные суммы по счетам за коммунальные услуги. Речь идет о скандале с тарифами на услуги водоснабжения для ведомственного жилья Минобороны.

Первые публикации в СМИ появились в октябре 2017 года, когда семьи военнослужащих, проживающих в общежитиях военных городков, получили квитанции с суммами, в разы превышающими суммы за предыдущие месяцы. Вместо привычных 3-5 тыс. рублей значились 20-50 тыс. рублей. С припиской, что произведен перерасчет на основании разъяснений ФАС по ценообразованию за услуги по предоставлению горячей воды, водоотведения и отопления с апреля по октябрь включительно.

Конечный учредитель все равно свой

 

Простому обывателю сложно распутать клубок юридических лиц и надзорных органов, участвующих в утверждении тарифов, предоставлении услуг и выставлении счетов. Большинство граждан покорно оплачивают коммунальные счета, не вдаваясь в подробности, кто является получателем денег, а кто фактически предоставляет воду, отопление, электроэнергию и вывозит мусор. Так и в этой истории: выяснилось, что решением Минобороны РФ, в чьем ведомстве находятся дома, с 1 ноября 2017 года была заменена управляющая компания. Вместо ООО «Главное управление жилищным фондом» (ООО «ГУЖФ») управлять огромным коммунальным хозяйством стала ФБГУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны (ФГБУ «ЦЖКУ»).

По данным сервиса Картотека.ру, ООО «ГУЖФ» учредило АО «Оборонстрой», учредителем которой, в свою очередь, выступило Минобороны РФ. Аналогичная история и с ФГБУ «ЦЖКУ»: учредителем является структура Минобороны. Филиалы по Северо-западному федеральному округу у обеих компаний, покинувшей рынок ЖКХ ООО «ГУЖФ» и вступившей на ниву управления ФГБУ «ЦЖКУ», зарегистрированы по одному адресу: Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10. Несмотря на очевидное, обе компании не признают деятельность друг друга. Как сообщили «Санкт-Петербург.ру» в ФГБУ «ЦЖКУ», компания приняла в управление жилищный фонд Минобороны с нулевым сальдо. Сверки по платежам за периоды, предшествующие 1 ноября 2017 года, не проводились. Таким образом, все, что было до 1 ноября – лежит в сфере ответственности ООО «ГУЖФ».

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Такой экивок возможен благодаря различным формам собственности компаний: первая – общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом в размере 10 тыс. рублей, основная цель деятельности любого общества – извлечение прибыли. Вторая компания – федеральное государственное бюджетное учреждение, этот статус не позволяет извлекать прибыль из своей деятельности. И именно различие в целях деятельности позволяет не проводить аудит предшественника или принимать реестры платежей. Жители военных городков Ленинградской области и всей России с 1 ноября стали жить с чистого листа, но сохранили за собой долги, накопленные до этой знаковой даты.

Фото: aif.ru

Ценообразование бесконтрольно

 

Непонятна и история с возникновением сумм. Ценник выставлен задним числом: единовременно в октябрьских квитанциях появилась тарификация за услуги, которые вроде бы как оказывались с апреля по октябрь. В списке – горячее водоснабжение, водоотведение и отопление. И тот факт, что жители в СМИ сетуют, что сидели без отопления и горячей воды все эти месяцы, в госструктурах не зафиксирован. Отличие ЖКУ Ленобласти от Петербурга по отоплению в том, что в городе потребитель платит по фактически оказанным услугам, в области – по старинке, равномерными платежами в течение 12 месяцев. Все общежития так и не были оборудованы счетчиками водо- и теплопотребления вопреки федеральному законодательству, равно как и в общежитиях коммунального типа с кухней и удобствами на этаже невозможно установить индивидуальные счетчики водопотребления на квартиросъемщика.

Сейчас стороны утверждают, что ООО «ГУЖФ» правомерно выставило счета за услуги в октябре, потому что не выставляло с апреля, так как не обладала полномочиями. Здесь сказываются очередные особенности Ленинградской области в контроле в сфере ЖКХ: комитет по тарифам областного правительства ежегодно устанавливает тарифы для управляющих организаций региона по их заявкам (компания должна обосновать тариф и защитить его перед чиновниками). Из реестров, опубликованных на сайте комитета, следует, что тарифы по потребителям Минобороны на водоотведение и холодное водоснабжение были утверждены до 1 апреля 2017 года, по горячему теплоснабжению и отоплению – до 30 июня 2017 года. Все тарифы утверждены в пользу АО «ГУ ЖКХ» (дополнительная путаница среди юрлиц: данное АО выступает управляющим органом, своеобразным директором ООО «ГУЖФ»). После этих дат компания не имеет права тарифицировать и, как следствие, оказывать услуги. Новый получатель – ФГБУ «ЦЖКУ» – утвердило тарифы только в августе 2017 года. Почему надзорные органы не увидели временной вакуум между апрелем и августом? Куда они смотрели?

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ получило приказ о введении новых тарифов с 11 августа 2017 года (но только для водоотведения и холодного водоснабжения, тарифы для горячей воды и отопление остались действовать для АО «ГУ ЖКХ»). К сожалению, регуляторы рынка ЖКХ то ли намеренно упустили, то ли действительно недоглядели, как ООО «ГУЖФ» рассчитывало квитанции по коммунальным платежам на основании утвержденных тарифов для АО «ГУ ЖКХ». Более того, странным образом ФГБУ «ЦЖКУ» стала выставлять счета на горячую воду и отопление без утвержденных тарифов.

Фото: stavropolgid.ru

Жалоба жалобе рознь

 

С одной стороны, бездействие жителей зафиксировано в открытых источниках: правовых действий они не предпринимали. По данным с сайта компании, на территории Ленинградской области ООО «ГУЖФ» управляла 722 домами. По данным сервиса ФГИС «Единый реестр проверок», в 2017 году прокуратурой проведено 2782 проверок деятельности ООО «ГУЖФ» в разных регионах страны, две трети из них – повторные проверки по фактам устранения ранее выявленных замечаний. По Ленинградской области проверки единичны, но объемны по количеству нарушений. Например, за один день органы прокуратуры проверили общежитие в Красном селе на улице Политрука Пасечника и выявили свыше 70 нарушений. Все они касаются содержания кровли и водоотвода: не производится очистка от грязи, не заделаны швы, всевозможные протечки и неисправности.

Но прокуратура подключается к проверкам только по факту бездействия того или иного должностного лица. По данным сервиса ГИС ЖКХ, комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области провел 17 проверок деятельности ООО «ГУЖФ» в 2017 году. Несмотря на ужасающее качество предоставляемых услуг, столь низкое количество жалоб может говорить о нежелании жителей жаловаться ни в УК, ни в контролирующие ее деятельность органы – муниципальные, районные или областные комитеты по содержанию жилищного фонда. С другой стороны, для борьбы с чиновничьими отписками и отмашками нужно огромное количество времени и юридическое образование.

В любом случае, жителям доказать отсутствие горячей воды или отопления сегодня невозможно. Нет правильно составленных актов. И поэтому оплатить выставленные счета придется, несмотря на публичные высказывания чиновников разного ранга, что компания предоставит рассрочку на год или полтора. Юридически предоставление отсрочки не регулируется: для правовой легитимности требуется заключение дополнительного договора между кредитором (ООО «ГУЖФ») и потребителем услуг. А потребитель услуг, если и заключал договор с управляющей компанией, то в дату заселения в квартиру и по ордеру социального найма, то есть – с Минобороны или с той компанией, которая была назначена приказами Минобороны на тот момент. Правопреемственность между ними, как выясняется, не приветствуется. И если бы квартиры принадлежали квартиросъемщикам на правах собственности, история регулировалась бы по другим правилам: собственники вправе сместить УК, выбрав другую или создав собственное ТСЖ.

Дальнейшая судьба квартиросъемщиков зависит от их собственных действий. В случае неоплаты счетов им грозит взыскание задолженности через суд (управляющие компании научились делать это оптом в мировых судах). А это арест счетов, ограничение на выезд за границу, реализация имущества, привлечение профессиональных взыскателей долгов – коллекторов. На дату написания материала в ГАС «Правосудие» не зарегистрировано ни одного гражданского иска в отношении ООО «ГУЖФ».

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