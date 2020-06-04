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Каждый второй счёт в интернет-банке банка «Санкт-Петербург» можно оплачивать без личного участия

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© Фото: Евгений Епанчинцев / «РИА Новости»

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Сервис «Автоплатёж» предполагает автоматическую оплату выставляемых счетов в рамках указанной клиентом максимальной суммы.

Банк «Санкт-Петербург» продолжает развивать услуги автоматической оплаты услуг и подписки на счета от организаций. Оформить сервис можно в интернет-банке и мобильном приложении. Подключение и использование сервиса бесплатные.

Услуга «Автоплатёж по выставленному счету» уже работает для трёх крупнейших компаний сферы ЖКХ - ПАО «Ростелеком», ООО «Газпром межрегионгаз» и ГУП ВЦКП. А теперь к сервису подключилось АО «Сервис-Недвижимость» – один из крупнейших поставщиков услуг жилищной сферы. Кроме того, с автоплатежом работают все крупнейшие сотовые операторы России. Итого на сегодняшний день к 50% счетов, которые клиент может оплатить в интернет-банке банке «Санкт-Петербург», могут быть подключены услуги «Автоплатеж» и «Подписка».

Услуга «Подписка» даёт возможность получать выставленные организациями счета и оплачивать их максимально просто и удобно. Сервис «Автоплатёж» предполагает автоматическую оплату выставляемых счетов в рамках указанной клиентом максимальной суммы. Для клиента это означает, что он может один раз оформить услугу и больше не думать об оплате таких счетов – банк всё сделает сам.

«Банк планирует расширять список организаций ЖКХ, доступных для автоматической оплаты счетов с услугой «Автоплатёж», – говорит руководитель бизнеса платежных решений банка «Санкт-Петербург» Денис Алексеев. – У нас в планах до конца года дать возможность клиентам оплачивать 4 из 5 счетов без личного участия. Для клиента это возможность не ходить в банк, забыть о реквизитах, да и вообще забыть о том, что он должен каждый месяц что-то оплачивать. На текущий момент более 10 тысяч клиентов активно пользуются сервисом, и эта цифра будет только расти. Такие сервисы актуальны не только в период самоизоляции, но и вообще всегда, ведь в первую очередь они помогают сэкономить время для более приятных вещей».

Подробнее ознакомиться с возможностями удаленных каналов банка «Санкт-Петербург» можно на сайте: https://www.bspb.ru/retail/ibank 

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