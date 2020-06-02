Банк «Санкт-Петербург» выдаёт ипотеку под 0,1% годовых

Банк «Санкт-Петербург» совместно с ГК «Арсенал-Недвижимость» предлагает новые выгодные условия для покупки жилья. В течение 6 месяцев с даты выдачи кредита процент по нему будет практически равен нулю.

Новая ставка 0,1% действует в рамках программы «Семейная ипотека». После полугода с момента выдачи кредита процент по ипотеке повышается до 4,69% и остаётся неизменным на весь срок выплат. Сумма кредита может составлять до 12 млн рублей на срок до 20 лет.

Предложение действует на все жилые комплексы компании «Арсенал-Недвижимость». Кроме того, застройщик предоставит покупателям, воспользовавшимся программой «Семейная ипотека», дополнительную скидку 1% от стоимости квартиры.

Застройщик «Арсенал-Недвижимость» реализует проекты в Петербурге и Ленобласти с 1997 года. За это время покупателям было передано более 14 тыс. квартир. В настоящее время «Арсенал-Недвижимость» строит два объекта в Приморском районе и один в Девяткино.

В комплексе комфорт-класса Ariosto завершается строительство первого дома. Объект премиального уровня – квартал Modum – находится на первом этапе строительства, но уже пользуется популярностью среди тех, кто ценит сочетание комфорта и уединения. В районе метро «Девяткино» стоится ЖК «Энфилд» – отличный выбор для семей с детьми: на его территории уже построена общеобразовательная школа с углублённым изучением английского языка.

Подробнее о программе «Семейная ипотека» на сайте банка «Санкт-Петербург»: https://www.bspb.ru/retail/mortgage/family/