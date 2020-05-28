Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия по вкладам в евро. Вклады «Стратег» и «Стратег online» в евро теперь принимаются на срок от 1 до 5 лет. Ставка по вкладу зависит от срока и вида вклада.

Наиболее выгодные ставки по вкладу «Стратег online», который можно открыть через интернет-банк. При сумме вклада от 100 евро ставка составит в зависимости от срока от 0,30 до 0,60% годовых, при сумме больше 50000 евро – от 0,40 до 0,70% годовых.

«С учётом того, что сейчас немногие крупные банки дают возможность сделать вклад в европейской валюте, а также того, что наши ставки – одни из лучших на рынке, я считаю, что наше предложение очень выгодно для клиентов, – говорит руководитель бизнеса депозитов банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева. – Важной особенностью вкладов «Стратег» и «Стратег online» в нашем банке является то, что клиент сам может определить срок вклада. Мы даём диапазон сроков и ставок, а клиент сам решает – будет это ровно год или два, или, к примеру, 500 дней. У всех разные цели, и это очень удобно, если вы запланировали отпуск или начало ремонта на определённую дату. Кроме того, вклад «Стратег» можно пополнять, а значит, накапливать с его помощью средства на решение ваших задач».

Подробнее о вкладах банка «Санкт-Петербург», которые помогут сохранить и приумножить сбережения, можно узнать на сайте: https://www.bspb.ru/retail/deposits/