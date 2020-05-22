Банк «Санкт-Петербург», РЭЦ и крупнейшие экспортёры проведут бесплатную онлайн-конференцию для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность

25 мая банк «Санкт-Петербург» проведёт бесплатную онлайн-конференцию (вебинар) для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Она будет посвящена удалённому ведению ВЭД в условиях вынужденной самоизоляции.

Спикеры онлайн-конференции:

– Роман Певзнер, коммерческий директор «Буше»;

– Михаил Ткаченко, руководитель проекта по работе с экспортёрами группы компаний Российского экспортного центра (РЭЦ);

– Алексей Изотов, генеральный директор «Балтимпорт»;

– Сергей Норицин, директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург».

В рамках конференции участники обсудят, как сегодня вести ВЭД, с чем столкнулись компании и какие пути решения были найдены, специальные условия для экспортёров в период кризиса, какие меры поддержки представляет банк. Предприниматели поделятся успешными кейсами и идеями продвижения в условиях дистанционной работы.

Вебинар пройдёт в 17:00. Регистрация доступна по ссылке: https://itsbetterhere.ru/exportlive. Участие бесплатное.

«Мы понимаем, что сегодня важно поддержать участников ВЭД. Банк много работал над финансовыми инструментами, но помимо них, бизнес нуждается в информационной поддержке. Чтобы поддержать экспортёров и импортёров информационно в этот непростой период, банк «Санкт-Петербург» при помощи партнёров проводит серию вебинаров, посвященных актуальным вопросам внешнеэкономической деятельности», – прокомментировал директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин.

Ознакомиться с графиком вебинаров и зарегистрироваться можно по ссылке: https://www.bspb.ru/foreign-trade/calendar/#