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Опасный для экологии асфальтобетонный завод собираются разместить в «Конной Лахте»

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© Фото: zaks.ru

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Переезд асфальтобетонного завода «АБЗ № 1» в промзону «Конная Лахта» может обернуться проблемами для местных жителей. В случае переезда предприятие разместят на неподходящей для такого производства территории. Феноловые выбросы завода могут отравить окружающую среду, что создаст угрозу для здоровья граждан.

Завод «АБЗ № 1» сейчас располагается в Коломягах. Вот уже более 10 лет предприятие доставляет неудобства местным жителям. Горожане, проживающие в жилой зоне, расположенной вблизи завода, вынуждены дышать абразивной пылью, битумом, фенолом и гарью.

По данным руководителя «Справедливой России» в Петербурге, бывшего депутата ЗакСа Марины Шишкиной в 2018 году на территориях, прилегающих к Коломягам, были выявлены нарушения. Содержание фенола в воздухе было превышено в 42,4 раза, а этилбензола в 6,2 раза. Длительное отравление химикатами могло способствовать развитию различных онкологических заболеваний, а также возникновению проблем с центральной нервной и сердечно-сосудистой системой.

Также имеется информация, что асфальтобетонный завод «АБЗ № 1» способствует загрязнению почв. Это подтверждают взятые в коломяжской промзоне пробы. Эти данные представил активист Сергей Максимов.

Люди, проживающие недалеко от предприятия, жалуются на ухудшения здоровья. В то же время власти не могут ничего сделать, даже несмотря на петиции и обращения в прокуратуру, Роспотребнадзор и МЧС.

В Смольном рассматривают вопрос переноса «АБЗ № 1». Вице-губернатор Евгений Елин ранее ответил на поступивший запрос от Марины Шишкиной. Выяснилось, что чиновники обсуждают возможность переноса завода из Коломяг в промзону «Лахта-Ольгино». Предполагается, что предприятие разместят на участке 9,8 га в Конной Лахте.

В Смольном рассчитывают, что на новом месте завод не будет угрожать ни местным жителям, ни окружающей среде. Но это может оказаться не так. Выбросы в окружающую среду могут привести к обесцениванию близлежащих домовладений, отравлению почвы и росту заболеваний среди местного населения.

По сообщениям СМИ, земля в районе участка 55 на 3-й Конной Лахте не относится к промышленной зоне. Статус участка планируется изменить только после 2021 года.

Такие изменения стали сюрпризом для владельцев садоводческих территорий. Все это может привести к юридическим проблемам. Любые сделки будут проходить с условием того, что земли включили в промзону.

Главной проблемой ольгинцев при этом остается сам асфальтобетонный завод. Жители садоводств в районе 3-й Конной Лахты будут поставлены перед тяжёлым выбором: либо рисковать здоровьем, продолжая жить по соседству с «АБЗ № 1», либо продавать землю за бесценок.

Асфальтобетонный завод может привести к локальной экологической катастрофе. Участок, куда предположительно переедет предприятие, входит в охраняемую санитарную зону Финского залива. Контроль осуществляется согласно СанПиН 2.1.5.2582-10. Нормативно-правовой акт запрещает размещать «АБЗ № 1» в этом районе.

Производство искусственного асфальта невозможно без битума. На территории «АБЗ № 1» имеются специальные склады для этого материала. В то же время завод должен переехать в санитарную зону. Два этих факта вызывают вопросы. Также садоводческие территории входят в прибрежную зону Финского залива. Их загрязнение запрещено в соответствии с Водным кодексом РФ.

Построенный в районе Конной Лахты завод может оказать негативное влияние и на близлежащую лесную территорию. Под угрозой загрязнения окажется Курортный лесопарк. Кроме того, рядом с участком для завода находится большое количество особо охраняемых природных территорий. Размещение токсичного производства создаст угрозу для многих природных объектов. В частности, это опасно для птиц в районе Невской губы.

Перенос «АБЗ № 1» из Коломяг в промзону «Конная Лахта» может обернуться большими проблемами. Это принесёт еще больше вреда окружающей среде и людям. Местный житель Илья Мохов уже сообщил о многочисленных обращениях в Заксобрание Петербурга. По его словам, жителям предложили выразить свое недовольство на общественных слушаниях по изменениям в Генплан.

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