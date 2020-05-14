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Банк «Санкт-Петербург» продлил до конца мая акцию по снижению комиссий для корпоративных клиентов

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© Фото: pixabay.com

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До 31 мая 2020 банк отменяет фиксированную минимальную комиссию по эквайрингу и инкассации.

Банк «Санкт-Петербург» продлил до 31 мая 2020 период, в течение которого клиенты-юридические лица будут обслуживаться на специальных условиях.

Так, до конца мая банк отменяет фиксированную минимальную комиссию по эквайрингу и инкассации. Комиссия будет взиматься только с фактического объёма операций.

Бесплатным остаётся возврат ранее совершенных физическими лицами-клиентами любых банков платежей в пользу юридических лиц-клиентов банка «Санкт-Петербург» (за исключением переводов с назначением платежа «Возврат займа»). Например, если торгово-сервисное предприятие не может предоставить товар или услугу, оно сможет вернуть покупателю платеж без комиссии.

Для того, чтобы клиенты могли проводить максимальный объём операций онлайн, банк предоставляет скидку в 2000 рублей на выпуск усиленной квалифицированной подписи для работы в системе электронного документооборота «Диадок».

«Мы продолжаем поддерживать наших клиентов и их бизнес в непростое для всех время, – говорит заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска. – Особенно я хотела бы подчеркнуть новые цифровые возможности, которые мы предложили за последнее время: выпуск квалифицированной подписи по льготной цене, электронную регистрацию ипотеки юрлица, дистанционное заключение договоров на зарплатное обслуживание, льготный интернет-эквайринг. Перевод бизнеса или его части в электронные каналы – это то, что поможет сейчас сохранить, а впоследствии эффективно развить бизнес».

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