Банк «Санкт-Петербург» продолжит обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия

Банк «Санкт-Петербург» продлевает обслуживание большинства* банковских карт, срок действия которых закончился 30 апреля года. Клиенты банка – держатели кредитных, дебетовых и корпоративных карт платежных систем Visa, Mastercard и МИР смогут использовать их до 31 мая 2020 года включительно.

Держатели карт банка «Санкт-Петербург» с истекшим сроком действия смогут совершать все виды операций в банкоматах, а также расплачиваться в магазинах, в том числе с помощью мобильных бесконтактных сервисов (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay).

Комиссии за обслуживание карт, срок действия которых продлён, списываться не будут.

Банк «Санкт-Петербург» также продлевает срок хранения выпущенных карт, которые не были получены в отделениях. Клиенты смогут получить карты после окончания режима самоизоляции.

«Для наших клиентов сегодня особенно важно сохранить возможность использования банковских продуктов, к которыми они привыкли и которыми пользуются регулярно. Банк со своей стороны делает всё, чтобы обеспечить бесперебойность обслуживания своих клиентов, предлагая им простые, надёжные и, главное, дистанционные решения», – комментирует вице-президент – директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

Клиенты банка «Санкт-Петербург» – физические лица также могут дистанционно оформить новую цифровую карту в интернет- или мобильном банке. Цифровая карта Visa Virtual выпускается мгновенно и может быть оформлена в любой из трёх валют: российских рублях, долларах США или евро. Visa Virtual можно добавить в приложения: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay, и совершать покупки при помощи мобильного устройства. Главное отличие цифровой карты от обычной – отсутствие пластика.

Комиссия за выпуск и обслуживание цифровой карты банка «Санкт-Петербург» не взымается. Кроме того, к карте Visa Virtual предусмотрена возможность подключения кредитного лимита. Максимальная сумма лимита – 750 тыс. рублей. Заявку на кредитный лимит можно подать как в интернет-банке, так и по телефону горячей линии. Беспроцентный период кредитования составляет до 51 дня.

Подробнее о карте Visa Virtual на сайте банка: https://www.bspb.ru/retail/cards/visa-virtual/