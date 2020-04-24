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Банк «Санкт-Петербург» запустил смарт-ипотеку на вторичном рынке

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© Фото: pixabay.com

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Минимальный первоначальный взнос составляет 50%, максимальный размер кредита для Петербурга – 7,5 млн рублей.

Банк «Санкт-Петербург» запустил программу смарт-ипотеки для покупок на вторичном рынке жилья. Теперь банк рассматривает приобретаемый объект без отчёта об оценке и других дополнительных документов – нужны только правоустанавливающие документы. Срок рассмотрения – не более 2 дней.

Смарт-ипотека распространяется на готовые квартиры в многоквартирных домах, приобретаемые по договору купли-продажи. Минимальный первоначальный взнос составляет 50%, максимальный размер кредита – 7,5 млн рублей для Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Московской области и 3 млн рублей для Калининграда и Новосибирска.

«Смарт-ипотека максимально актуальна в настоящий момент, – говорит заместитель директора Департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова. – При запуске программы нашей задачей было предложить ипотеку с минимумом документов и расходов. Мы заботимся о наших клиентах и не хотим, чтобы они лишний раз выходили из дома и посещали общественные места. Поэтому мы не требуем справки форм 7 и 9, которые обычно нужны для рассмотрения ипотечного объекта. По программе смарт-ипотеки не требуется отчёт об оценке – анализ объекта на соответствие требованиям программы банк проведёт сам. На объект не оформляется закладная, поэтому клиент может зарегистрировать сделку электронно через нотариуса. Раскрытие счета эскроу или аккредитива состоится после получения подтверждения государственной регистрации договора. В общем, в программе есть всё, чтобы клиент мог провести сделку максимально безопасно и комфортно».

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