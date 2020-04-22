Банк «Санкт-Петербург» перевёл зарплатный проект в онлайн

Банк «Санкт-Петербург» переводит зарплатный проект в онлайн-среду. Теперь клиенты – юрлица могут заключать зарплатные договоры через механизм электронного документооборота «Интернет-банк i2B» без необходимости предоставления оригиналов или сканов документов. Сервис доступен для организаций, подключенных к интернет-банку для корпоративных клиентов банка «Санкт-Петербург».

Для того чтобы стать участником зарплатного проекта, компаниям достаточно заполнить заявку на сайте банка или направить запрос через раздел «Переписка с банком» в системе «Интернет-банк i2B». Направлять пакет документов не нужно.

«Эффективное ведение бизнеса в текущих условиях требует оперативных решений, максимально адаптированных к изменяющимся потребностям клиентов. Переход всех процессов в онлайн-среду – это парадигма, в которой нам предстоит работать в ближайшее время. Обладая современной цифровой инфраструктурой, банк разработал ряд мер, направленных на дистанционное предоставление востребованных финансовых услуг. Теперь даже такая, казалось бы, традиционная услуга как заключение зарплатного договора доступна нашим клиентами в электронных каналах – без необходимости предоставления клиентом оригиналов или сканов документов. Уверена, что клиенты и сотрудники оценят простоту и доступность сервиса», – комментирует вице-президент – директор департамента клиентского обслуживания и массовых продаж банка «Санкт-Петербург» Марина Гориловская.

Договор на зарплатный проект может быть заключен без открытия расчетного счета банке, заказ и оформление платежных карт происходит в «пакетном» режиме.

В рамках зарплатного проекта в банке «Санкт-Петербург» отсутствует необходимость заранее бронировать средства на счёте, а сам процесс выплаты заработной платы становится максимально простым и удобным, как для организации, так и для её сотрудников. При этом услуга дистанционного банковского обслуживания в интернет-банке для организаций, заключивший договор на зарплатный проект, предоставляется бесплатно.

Подробнее о зарплатном проекте банка «Санкт-Петербург»: https://www.bspb.ru/business/salaryproject/

Обо всех возможностях интернет-банка для юрлиц банка «Санкт-Петербург» можно узнать здесь: https://www.bspb.ru/business/distant-services/