Банк «Санкт-Петербург» снизил комиссию за интернет-эквайринг и представил пакет дополнительной поддержки клиентов

В соответствии с решением ЦБ РФ о реализации мер по повышению доступности онлайн-торговли банк «Санкт-Петербург» на период до 30.09.2020 снизил до 1% комиссию по договорам интернет-эквайринга для предприятий, которые занимаются розничной продажей продуктов питания, лекарств и товаров медицинского назначения, бытовой техники, электроники и средств связи, одежды и товаров повседневного спроса.

Дополнительной поддержкой для клиентов банка станет пакет услуг по интернет-эквайрингу, который банк предоставляет совместно с техническим партнёром – компанией Paykeeper. В пакет входит бесплатное подключение к сервису, 6 месяцев бесплатной технической поддержки, личный кабинет предпринимателя и месяц арендных каникул при подключении онлайн-кассы.

Кроме того, клиент сможет на льготных условиях воспользоваться услугами от InSales – платформы для интернет-магазина: 60 дней бесплатного использования платформы и скидка на первую оплату 50% от базовой цены, указанной в тарифах InSales. Платформа предоставляет клиентам готовые шаблоны дизайна интернет-магазина, возможность полного управления контентом и бонусной программой для покупателей, интеграцию оплаты, доставки и 1С, круглосуточную техническую поддержку.

«Сейчас даже те предприятия, у которых раньше не было онлайн-бизнеса, начали делать активные шаги в этом направлении. Мы сами считаем цифровизацию одним из важнейших для развития бизнеса условий, поэтому для нас особенно ценно поддержать наших клиентов на этом пути», – комментирует вице-президент – директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

Подробнее об интернет-эквайринге на сайте Банка: https://www.bspb.ru/business/acquiring/