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Банк «Санкт-Петербург» упрощает и переводит в онлайн пакет документов по ипотеке

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© Фото: Нина Зотина / РИА «Новости»

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Никакие внешние факторы не остановят людей в их желании иметь собственное жильё.

Банк «Санкт-Петербург» развивает удаленные сервисы в ипотечном направлении – новым решением стало значимое упрощение пакета документов при оформлении кредита.

Теперь в качестве документов, подтверждающих доход, в банк можно предъявить:

– справку о доходах 2НДФЛ в электронной форме;

– сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта (справку СЗИ 6 с портала Госуслуг);

– выписку по зарплатному счёту сторонней кредитной организации (в том числе из интернет-банка).

Трудовую книжку можно не предоставлять совсем: банк может оценить трудовой стаж, необходимый для принятия решения по заявке, исходя из предоставленных справок 2НДФЛ, однако оставляет за собой право запросить копию этого документа при необходимости. Но даже в этом случае копию трудовой книжки можно предоставить в электронном виде, заверенную ЭЦП уполномоченного сотрудника работодателя.

Также в электронном виде (без предоставления оригинала на сделку) принимается государственный материнский (семейный) сертификат.

Упростились и документы для согласования объекта недвижимости. Так, исключена необходимость предоставления справки формы №7 (предоставление данного документа обязательно для объектов в домах до 1950 года постройки, а также по объектам, подпадающим под программу реновации). Справку формы №9 можно предоставить только на раскрытие аккредитива/эскроу счёта по сделке (кроме программы кредитования под залог имеющейся недвижимости). Отчёт об оценке объекта недвижимости, произведенный независимой оценочной компанией, банк принимает также в электронном формате (без предоставления оригинала на сделку).

«Новые реалии диктуют новые условия работы. При этом важно помнить, что никакие внешние факторы не остановят людей в их желании иметь собственное жильё. И банк «Санкт-Петербург» всеми силами стремится помочь своим клиентам в реализации этой мечты. В условиях вынужденной самоизоляции, следуя мировым практикам в банковском секторе и в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ, мы готовы играть по новым правилам и сегодня переводим ипотечные сделки в цифровой формат», – комментирует заместитель директора департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова.

Подробнее об ипотеке в банке «Санкт-Петербург» на сайте: https://www.bspb.ru/retail/mortgage/ 

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