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Банк «Санкт-Петербург» усовершенствовал виртуальную карту – теперь оплачивать Visa Virtual можно с мобильного телефона

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© Фото: pixabay.com

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Главное отличие от привычной карты – отсутствие пластика, меньший срок действия (карту Visa Virtual можно оформить сроком на 1, 3, 6 месяцев).

Банк «Санкт-Петербург» усовершенствовал свою виртуальную карту Visa Virtual, первоначально созданную для покупок онлайн. Теперь Visa Virtual можно добавить в кошелёк мобильного телефона посредством платежных сервисов – Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Таким образом, с новой цифровой картой можно совершать покупки при помощи мобильного телефона везде, где принимают обычные банковские карты.

Главное отличие от привычной карты – отсутствие пластика, меньший срок действия (карту Visa Virtual можно оформить сроком на 1, 3, 6 месяцев).

Банк также улучшил условия по карте Visa Virtual. Она по по-прежнему оформляется прямо в интернет-банке или в мобильном приложении с помощью двух кликов, выпускается моментально. А комиссия за обслуживание и оформление теперь не взымается. Карту можно заказать в рублях, долларах или евро.

Кроме того, теперь к виртуальной карте предусмотрена возможность подключения кредитного лимита. Максимальная сумма лимита – 750 тыс. рублей. Для клиентов банка подать заявку на кредитный лимит можно как в личном кабинете интернет-банка, так и по телефону горячей линии. По кредитному варианту карты Visa Virtual предполагается беспроцентный льготный период до 51 дня.

Безопасность платежей картой Visa Virtual в интернете обеспечивается специальным интернет-кодом 3DSecure.

Подробнее о карте Visa Virtual на сайте банка: https://www.bspb.ru/retail/cards/visa-virtual/?bspb_param=analytics-link-virtual

Виртуальная карта Visa Virtual – часть экосреды банка «Санкт-Петербург» #ЯМОГУ_ОНЛАЙН, предложенной в рамках поддержки клиентов в условиях массового распространения вирусной инфекции. Это экосистема финансовых услуг и сервисов, актуальных в условиях 100% удаленного обслуживания.

В рамках экосреды #ЯМОГУ_ОНЛАЙН (https://www.bspb.ru/yamogu/) клиент, без визита в офис банка, может осуществлять как финансовые операции (необходимые платежи и переводы между своими счетами или в другой Банк, в том числе в рамках системы быстрых платежей, оплачивать покупки и услуги по QR-коду, открывать карты, счета, депозиты, кредиты, обменивать валюту на своих условиях в рамках сервиса «Биржевой мост» и др.), так и не нефинансовые. Так, #ЯМОГУ_ОНЛАЙН поможет онлайн заказать продукты без наценки, оформить услуги и товары со скидкой, посетить виртуальные экскурсии по самым эксклюзивным музеям, а также получить образование от одной из лучших диджитал-школ – skillbox.

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