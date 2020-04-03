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Банк «Санкт-Петербург» снизил комиссии для юридических лиц на период нерабочих дней

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© Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

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Специальные условия обслуживания клиентов-юридических лиц действуют с 1 апреля.

Банк «Санкт-Петербург» ввел специальные условия обслуживания клиентов-юридических лиц на период нерабочих дней в апреле 2020 года.

С 1 по 30 апреля банк отменяет фиксированную минимальную комиссию по эквайрингу и инкассации. Комиссия будет взиматься только с фактического объёма операций.

С 1 по 30 апреля возврат ранее совершенных физическими лицами-клиентами любых банков платежей в пользу юридических лиц-клиентов банка «Санкт-Петербург» будет бесплатным (за исключением переводов с назначением платежа «Возврат займа»). Например, если торгово-сервисное предприятие не может предоставить товар или услугу, оно сможет вернуть покупателю платёж без комиссии. По таким транзакциям банк отменяет не только комиссию, но и минимальную сумму.

Банк пролонгирует до 16 апреля специальную акцию по корпоративным картам и картам самоинкассации – первый год обслуживания таких карт остается бесплатным.

С 1 апреля по 31 мая банк будет бесплатно принимать, проверять и обрабатывать распоряжения получателей средств в рублях.

«Сейчас непростое время практически для любого бизнеса во всём мире, – говорит заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска. – Мы хотим помочь нашим клиентам успешно пережить это время и для этого решили разделить с ними финансовую нагрузку на их бизнес».

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