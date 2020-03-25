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Банк «Санкт-Петербург» открыл счёт в Euroclear bank (Бельгия)

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© Фото: Алексей Сухоруков / РИА «Новости»

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Статус клиента Euroclear bank свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны иностранных партнёров.

17 марта 2020 года банк «Санкт-Петербург» открыл счёт в Euroclear bank (Бельгия) – крупнейшем европейском депозитарно-клиринговом центре, являющимся одним из самых надёжных международных депозитариев.

Основные преимущества счета в Euroclear заключаются в существенном расширении круга контрагентов по сделкам с ценными бумагами и бизнеса банка «Санкт-Петербург» на финансовых рынках. Кроме того, сотрудничество предоставляет банку возможности для проведения межбанковских расчетов в пятидесяти валютах и высокую надёжность депозитарного хранения ценных бумаг.

«Счёт в Euroclear bank – это не только новые возможности для развития бизнеса, но и одно из важных конкурентных преимуществ банка «Санкт-Петербург», поскольку только крупные российские игроки – участники рынка ценных бумаг имеют прямые счета в таком авторитетном финансовом институте. Статус клиента Euroclear bank свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны иностранных партнеров, что особенно ценно в текущей экономической и геополитической ситуации», – отметил вице-президент банка «Санкт-Петербург» Алексей Теплоухов.

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