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Банк «Санкт-Петербург» выбрал «Экспортера года» в среднем бизнесе в рамках Санкт-Петербургского этапа всероссийского конкурса

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© Фото: pixabay.com

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Лучшим экспортером в Петербурге среди участников конкурса, по мнению банка, стала компания сегмента среднего бизнеса – ООО «Формация».

16 марта в рамках Санкт-Петербургского этапа всероссийского конкурса в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» банк «Санкт-Петербург» наградил лучшего экспортера в своей специальной номинации. Лучшим экспортером в Петербурге среди участников конкурса, по мнению банка, стала компания сегмента среднего бизнеса – ООО «Формация».

Компания «Формация» – один их крупнейших производителей одноразовой алюминиевой и бумажной пищевой упаковки (алюминиевые формы, контейнеры, бумажные формы для выпечки, одноразовые бумажные стаканы). Деятельность компании направлена на производство и продвижение экологически чистой одноразовой упаковки в России и странах зарубежья. Ориентируясь на особенности современного мира, специалисты компании открывают новые направления, создают инновационные упаковочные решения. Подробнее о компании: https://formacia.ru/

«Для нас важным критерием оценки, помимо объёма экспорта продукции и его доли в общей выручке компании, стало её стремление к инновациям и продвижение отечественной экологичной продукции за рубежом. Мы рады поддержать в конкурсе малые и средние предприятия, которые могут благодаря победе и званию «Экспортер года» заявить о себе, установить новые деловые связи и войти в сообщество ведущих экспортеров Петербурга, – прокомментировал заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин, вручая награду. – Со своей стороны мы готовы стать надёжным партнёром для бизнеса любого объёма во всех направлениях ВЭД».

Подробнее о том, что банк «Санкт-Петербург» может предложить экспортерам и другим участникам ВЭД, можно узнать на сайте: https://www.bspb.ru/foreign-trade/

Премия «Экспортер года» проводится при патронаже РЭЦ (Российского Экспортного центра). Она инициирована в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Сегодня премия призвана тиражировать истории успеха российского бизнеса за рубежом, заряжать и вдохновлять предпринимателей, мотивировать их к тому, чтобы стать экспортерами. Подробнее о премии «Экспортер года»: http://exportawards.ru/index.php

Банк «Санкт-Петербург» впервые становится партнёром премии «Экспортер года». Сегодня банк – опорный банк РЭЦ на Северо-Западе России, согласно подписанному соглашению. АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и банк «Санкт-Петербург» 14 ноября в ходе Международного экспортного форума «Сделано в России» подписали соглашение, в котором предусмотрены создание и совместная реализация банком и РЭЦ акселерационных программ, направленных на развитие экспортного потенциала российских организаций.

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