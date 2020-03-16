Программа лояльности «Ярко» банка «Санкт-Петербург» помогла сети «Британские пекарни» поднять обороты в четыре раза

Аналитики банка «Санкт-Петербург» провели исследование и выяснили, насколько партнёрство в программе лояльности «Ярко» выгодно для коммерческих предприятий. Оказалось, что программа помогает значительно увеличить транзакционную активность клиентов банка в сети партнёра.

Один из таких партнёров – сеть пекарен-кафе-кондитерских «Британские пекарни» –присоединился к программе лояльности для клиентов банка «Ярко» в июле 2018 года. За прошедшее время объём покупок, которые совершают в сети пекарен клиенты банка-участники программы лояльности, вырос в четыре раза. При этом количество клиентов банка, делающих покупки в сети, за этот же период выросло с 2,5 до 6,5 тыс. человек. Средний чек покупки по итогам 2019 года составил 450 рублей.

Особенной популярностью «Британские пекарни» пользуются среди держателей карт «Ярко»: 90% транзакций совершается клиентами банка именно по этим картам.

«Мы постоянно работаем над улучшением и совершенствованием программы «Ярко». На сегодняшний день её участниками является 70% активных клиентов банка, – говорит директор департамента управления клиентами массовых сегментов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Звонова. – При этом участие в программе лояльности выгодно не только нашим клиентам, но и партнёрам программы, которых на сегодняшний день уже более 300. Программа «Ярко» в своей партнёрской стратегии направлена на объединение петербургских брендов. Поэтому среди партнёров значительная часть – это петербургские кафе и рестораны, музеи, театры, петербургские производители товаров и городской транспорт».

В рамках программы лояльности «Ярко» начисляются бонусы в размере 0,5-5% от всех покупок и до 25% от покупок у партнёров. Бонусы накапливаются, затем ими можно возмещать покупки у партнёров программы лояльности.

Владельцем бренда «Британские пекарни» является компания «Балтийский Хлеб» – один из ведущих производителей высококачественных кондитерских и хлебобулочных изделий Северо-Западного региона. Компания осуществляет оптовые поставки собственной продукции более чем 150 клиентам, среди которых крупные сети магазинов, автозаправочные станции, авиа- и железнодорожные перевозчики. «Британские пекарни» существуют с 1995 года. Компания постоянно работает над улучшением существующих рецептур и разработкой новых, оптимизацией цепочки поставок и увеличением заказов за счёт роста сети пекарен.

Подробнее о «Британских пекарнях»: https://british-bakery.ru/

Подробнее о программе «Ярко» банка «Санкт-Петербург»: https://www.bspb.ru/yarko/