Прибыль банка «Санкт-Петербург» по итогам 2019 года по МСФО составила 7.9 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвёл итоги работы за 2019 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Ключевые показатели, согласно данным Консолидированной отчетности по МСФО:

– Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 4.5% и составил 298.5 млрд рублей (+3.4% за 4 квартал 2019 года).

– Чистый комиссионный доход за 2019 год составил 6.8 млрд рублей, что выше результата за 2018 год на 28.9%, в том числе 2.0 млрд рублей за 4 квартал 2019 года (+31.3% по сравнению с 4 кварталом 2018 года).

– Выручка основного бизнеса за 2019 год составила 30.5 млрд рублей, что выше результата за 2018 год на 13.6%, в том числе 8.4 млрд рублей за 4 квартал 2019 года (+15.1% по сравнению с 4 кварталом 2018 года).

– Прибыль банка за 4-ый квартал составила 2.4 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала за 4К 2019 года в 12.0%.

Комментарий Александра Савельева, председателя правления банка: «Главным результатом 2019 года для нас стал рост основного бизнеса банка – кредитование и расчетное обслуживание корпоративных и розничных клиентов. Транзакционный бизнес, являясь одним из приоритетов стратегии, принёс значительные доходы – чистый комиссионный доход банка увеличился на 29%. Мы также рады изменению тренда в динамике корпоративного кредитования, в результате чего во втором полугодии банк нарастил портфель на 12%, продемонстрировав свою способность успешно конкурировать даже в условиях снижающихся процентных ставок».

Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 января 2020 года банк занимает 14 место по объёму активов и 14 место по объёму депозитов населения среди российских банков.

Сегодня в банке обслуживается 2 232 000 физических лиц и 50 000 компаний. По состоянию на 1 января 2020 года, количество банковских карт, эмитированных банком, превысило 1 513 000; количество пользователей интернет-банка составило 1 297 000 человек.

В декабре 2019 года был открыт филиал «Невский» в г. Новосибирск. С 2016 года в Новосибирске действовало представительство банка, ориентировавшееся на привлечение крупных корпоративных клиентов Сибири и Дальнего Востока. Открытие филиала позволит расширить фокус на новые сегменты, включая малый и средний бизнес и жителей региона, и активно развиваться как универсальный банк.

2 марта 2020 года банк «Санкт-Петербург» открыл представительство в Ростове-на-Дону. Представительство ориентировано на работу с корпоративными клиентами, основными фокусами работы станет формирование кредитного портфеля и реализация продуктов внешнеэкономической деятельности. Помимо этого, наблюдательный совет банка на прошедшем заседании 4 марта 2020 года принял решение об открытии представительства в г. Краснодаре.

Обзор финансовых результатов за 2019 год

Чистый процентный доход составил 23.3 млрд рублей за 2019 год (+6.3% по сравнению с 2018 годом) и 6.4 млрд рублей за 4 квартал 2019 года (+5.0% по сравнению с 4 кварталом 2018 года). По сравнению с 2018 годом, объём процентных доходов увеличился на 5.3%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов – 74.7%. В том числе процентные доходы от корпоративных клиентов увеличились на 11.0% и составили 24.0 млрд руб.; процентные доходы от розничных клиентов увеличились на 11.0% и составили 12.2 млрд руб. Процентные расходы увеличились на 2.4%; в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов увеличились на 14.3% (41.2% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов увеличились на 6.6% (21.2% процентных расходов). Чистая процентная маржа составила 3.7% за 2019 год и 4.2% за 4 квартал 2019 года (3.6% за 2018 год; 4.1% за 4 квартал 2018 года).

Чистый комиссионный доход за 2019 год составил 6.8 млрд рублей, что выше результата 2018 года на 28.9% и 2.0 млрд рублей за 4 квартал 2019 года (+31.3% по сравнению с 4 кварталом 2018 года). По сравнению с 2018 годом, прирост доходов от проведения расчетов с пластиковыми картами составил 13.6% (38.8% комиссионных доходов), прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания – 11.4% (40.8% комиссионных доходов).

Убыток от операций на финансовых рынках за 2019 год составил 0.7 млрд рублей. Выручка составила 30.9 млрд рублей за 2019 год (-5.7% по сравнению с 2018 год) и 8.7 млрд рублей за 4 квартал 2019 года (-10.0% по сравнению со 4 кварталом 2018 года).

Отношение издержек к доходам за 2019 год составило 45.5% (39.8% за 2018 год) и 44.2% за 4 квартал 2019 года (34.0% за 4 квартал 2018 года). Операционные расходы банка за 2019 год составили 14.1 млрд рублей (+8.0% по сравнению с 2018 годом) и 3.8 млрд рублей за 4 квартал 2019 года (+17.1% по сравнению со 4 кварталом 2018 года).

Чистая прибыль за 2019 года составила 7.9 млрд рублей (-12.6% по сравнению с результатом за 2018 год). Чистая прибыль за 4 квартал 2019 года составила 2.4 млрд рублей (-6.6% по сравнению с 4 кварталом 2018 года). Рентабельность капитала (ROАE) составила 10.2% за 2019 год (12.3% за 2018 год) и 12.0% за 4 квартал 2019 года (13.6% за 4 квартал 2018 года).

Активы по итогам 2019 года составили 673.7 млрд рублей (без изменений по сравнению с 1 января 2019 года; +2.7% по сравнению с 1 октября 2019 года).

Средства клиентов составили 417.6 млрд рублей (+0.7% по сравнению с 1 января 2019 года; +0.1% по сравнению с 1 октября 2019 года). За 2019 год объём текущих и расчетных счетов клиентов вырос на 15.4%, объём срочных депозитов снизился на 5.8%. На 1 января 2020 года 59.6% средств клиентов составили средства физических лиц, 40.4% – средства корпоративных клиентов.

Капитал. На 1 января 2020 года собственные средства банка составили 80.1 млрд рублей (+5.8% по сравнению с 1 января 2019 года; +1.6% по сравнению с 1 октября 2019 года). Капитал банка составил 96.1 млрд рублей (+4.6% по сравнению с 1 января 2019 года; +1.1% по сравнению с 1 октября 2019 года). По состоянию на 1 января 2020 года достаточность капитала банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 14.8%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 9.7%.

На 1 октября 2019 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 401.5 млрд рублей (+7.0% по сравнению с 1 января 2019 года; +2.7% по сравнению с 1 октября 2019 года). 74.4% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 25.6% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 4.5% и составил 298.5 млрд рублей, (+3.4% за 4 квартал 2019 года). Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 17.5% и составил 99.1 млрд рублей (+1.6% за 4 квартал 2019 года), в т.ч. ипотечные кредиты за 2019 год выросли на 11.7%, потребительские кредиты выросли на 28.7%, кредиты на приобретение автомобилей выросли на 50.0% (за 4 квартал 2019 года прирост составил 0.1%, 4.1% и 8.9% соответственно).

Качество кредитного портфеля. На 1 января 2020 года доля проблемной задолженности составила 9.2% (10.8% на 1 января 2019 года, 10.7% на 1 октября 2019). Уровень резерва под обесценение кредитов составил 8.3% (9.7% на 1 января 2019 года, 9.2% на 1 октября 2019 года). За 2019 год отчисления в резервы составили 7.0 млрд рублей (1.8 млрд рублей за 4 квартал 2019 года). Объём списаний за 2019 год составил 10.6 млрд рублей (4.2 млрд рублей за 4 квартал 2019 года).

Финансовую отчетность по МСФО за 2019 год можно найти на сайте: https://www.bspb.ru/investors/financial-statements/IFRS/