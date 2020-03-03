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Банк «Санкт-Петербург» представляет весеннее снижение ставок по ипотеке

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© Фото: pixabay.com

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Для того, чтобы принять участие в акции, нужно подписать кредитный договор с банком до 31 мая 2020 года.

Банк «Санкт-Петербург» снижает базовые и акционные ставки по ипотеке. Теперь оформить ипотечный кредит сроком до 5 лет на покупку квартиры в новостройке можно по ставке 7,77% годовых, на приобретение квартиры на вторничном рынке – 7,99%. Рефинансирование ипотеки другого банка возможно также по ставке 7,77%, что является одним из лучших предложений на рынке.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно подписать кредитный договор с банком до 31 мая 2020 года. При этом первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости квартиры.

«Наше весеннее предложение по ипотеке позволит заемщикам осуществить их заветное желание о собственной квартире. Весна – традиционно время наибольшей активности клиентов при покупке недвижимости. Мы предлагаем им провести сделки на выгодных условиях», – комментирует заместитель директора департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова.

Подробнее об ипотеке в банке «Санкт-Петербург» на сайте: https://www.bspb.ru/retail/mortgage/ 

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