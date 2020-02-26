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Бизнесмен Евгений Пригожин летал в Литву для встречи с богатейшими представителями бизнес-элит

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© Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

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Сферы переговоров могли затрагивать транспортные интересы и медиа-рынок.

По данным СМИ, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин был замечен в Литве. Вероятно, Пригожин отправился туда, чтобы наладить контакт с богатейшими представителями литовских элит. Сферы переговоров могли затрагивать транспортные интересы и медиа-рынок.

В начале февраля в аэропорту в Вильнюсе заметили самолёт, принадлежащий Пригожину. Утверждается, что Hawker 800 находился в аэропорту на ремонте, однако издание Sobesednik, ссылаясь на собственные источники, заявило о том, что ремонт не производился.

В период с 10 по 13 февраля Пригожина заметили в Литве у входа в здание Министерства транспорта и связи. Журналисты из Sobesednik со ссылками на собственные источники сообщили, что бизнесмен налаживал контакты с представителями бизнеса Литвы.

В Вильнюсе по ремонту самолётов оказывает услуги компания Avia solutions group, являющаяся лидером в сфере технического обслуживания самолётов. Это единственная в Литве кампания, способная ремонтировать Hawker 800, зарегистрированный на Каймановых островах. Пресс-секретарь Avia solutions group Вилма Вайтекунайте заявила, что в компанию поступал запрос о ремонте, однако холдинг ответил отказом из-за бюрократических нюансов. В комментарии изданию «Настоящее время» пресс подчеркнула, что не может сказать, производился ли ремонт другими компаниями.

Визит Пригожина в Литву вызвал ажиотаж среди местных политиков. Дэйнюс Гайжаускас возглавил группу депутатов литовского сейма и предложил внести петербургского бизнесмена в санкционный список Евросоюза. Возможно, официальная версия о ремонте самолета Пригожина действительно служит прикрытием бизнеса. Известно, что о встрече с Пригожиным по линии Министерства транспорта и связи попросили двое из богатейших людей Литвы – Миндаугас Райла и Дарюс Моцкус.

Райла является основателем одной из крупнейших транспортных кампаний Европы Girteka Logistics, а Моцкус управляет концерном MG Baltic, в состав которого входит большое число влиятельных медиа. Источник издания Sobesednik считает, что литовским элитам могут быть интересны медиа-ресурсы Пригожина, которые предприниматель использует через медиагруппу «Патриот».

Ранее пресс-служба Евгения Пригожина заявляла, что к бизнесмену поступали предложения о встрече от литовских партнеров. Там отметили, что Пригожин «не хочет встречаться» с ними. Вероятно, прибытие бизнесмена в Вильнюс всё же имеет под собой бизнес-интересы.

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