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Банк «Санкт-Петербург» предоставил гарантии ООО «СПб Реновация»

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© Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

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Предметом контрактов является приобретение Петербургом 300 квартир общей площадью 13 тыс. кв. метров.

Банк «Санкт-Петербург» предоставил ООО «СПб Реновация» банковские гарантии на общую сумму 1 061 млн рублей с целью обеспечения исполнения обязательств по контрактам с комитетом имущественных отношений Петербурга. Это первый опыт участия застройщика в подобных аукционах, проводимых городом.

Предметом контрактов является приобретение Петербургом 300 квартир общей площадью 13 тыс. кв. метров в 4 строящихся домах второй очереди ЖК «Новое Колпино» с целью реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильём и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга», «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в соответствии с Адресной инвестиционной программой.

Сроки передачи квартир в собственность Петербургу – не позднее 30 июля 2021 года. К передаче планируются квартиры-студии, однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры.

ЖК «Новое Колпино» — динамично развивающийся микрорайон. Первая очередь комплекса введена в эксплуатацию в декабре 2017 года, полностью распродана и заселена. Вторая очередь — это 4 корпуса высотой 11 этажей, созданные по технологии кирпично-монолитного строительства. Квартал станет уютным благодаря средней этажности, зелёным дворам, спортивным площадкам и детским игровым зонам. Жители получат все необходимые услуги, не выходя за пределы квартала. Дома возводятся рядом с построенной и заселенной первой очередью, в которой открыты различные магазины, работает детский сад на 80 мест, кабинет врача и аптека. В 150 метрах от комплекса расположена общеобразовательная школа № 452. В новой очереди появятся кабинет педиатра, отделения банков и салон красоты. Квартиры сдаются с полной отделкой «под ключ».

ООО «СПб Реновация» возводит ЖК «Новое Колпино» в рамках обязательств по развитию застроенных территорий Петербурга наряду с другими объектами в различных районах города.

Старший вице-президент — директор департамента отрасли строительного комплекса и недвижимости банка «Санкт-Петербург» Екатерина Ганина: «Банк «Санкт-Петербург» начал сотрудничать с ООО «СПб Реновация» в сфере кредитования в 2012 году. Финансируя работу застройщика, гарантируя его контракты, мы ценим предоставленную возможность поучаствовать в реализации одного из социально ориентированных проектов нашего любимого города».

Директор по экономике и финансам «СПб Реновация» Анатолий Кондауров: «Наша компания не только реализует социально важную программу реновации, но теперь ещё и помогает городу обеспечивать жильём граждан, стоящих на очереди по улучшению жилищных условий. Рады, что в этом ответственном деле мы можем рассчитывать на поддержку такого надёжного финансового партнера как банк «Санкт-Петербург».

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